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Глава Минфина США назвала госдолг страны в $34 трлн «пугающим»

Глава Минфина США назвала госдолг страны в $34 трлн «пугающим»

Министр финансов Джанет Йеллен назвала внешний долг США, превышающий $34 трлн, «пугающим». Об этом он заявила в ходе выступления на мероприятии, организованном Чикагским экономическим клубом.

«Наш внешний долг $34 трлн, это пугающая цифра», — сказала она.

Тем не менее, по словам минфин США, долг «вполне управляем», однако в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита». «Необходимо, чтобы Конгресс и администрация президента США работали над этим. Кроме того, я считаю важным инвестировать в нашу экономику», — добавила она.

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Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

В начале января объем государственного долга Соединенных Штатов впервые превысил отметку $34 трлн. Предыдущий рекорд по уровню государственного долга, $33 трлн, США установили в сентябре 2023 года. В июне того же года Байден приостановил действие лимита госдолга до 2 января 2025 года.

Госдолг любой страны делится на внутренний и внешний. Внутренний долг номинирован в национальной валюте, а внешний — в иностранной. Считается, что внутренний долг отдать намного проще: в критической ситуации правительство просто может напечатать национальную валюту и рассчитаться с кредиторами. Специфика госдолга США в том, что он, по сути, весь внутренний: облигации выпускаются только в долларах. Поэтому экономисты уверены: настоящий дефолт Вашингтону не грозит. Само по себе наличие госдолга не говорит о проблемах в экономике страны до тех пор, пока правительство может по нему платить. Пока трудностей с этим у Вашингтона не возникало.

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Теги
Минфин США Госдолг США внешний долг Джанет Йеллен
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