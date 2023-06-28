Как инфраструктурные кредиты меняют экономику регионов

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Качество жизни людей во многом зависит от инфраструктуры района, в котором они живут: есть ли рядом школа, детский сад и поликлиника, удобно ли перемещаться по населенному пункту, бесперебойно ли предоставляются коммунальные услуги.

Для обеспечения доступности гражданам необходимой инфраструктуры правительство утвердило инициативу социально-экономического развития России «Инфраструктурное меню», включающую целый ряд инструментов регионального развития. Самым капиталоемким из них стал механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), который позволяет направлять возвратные средства на реализацию социально значимых и экономически эффективных проектов в регионах.

Это длинные дешевые деньги: ставка 3% годовых, срок — не менее 15 лет. Объем средств, выделенный государством на программу, колоссален: только в прошлом году распределили 1 трлн руб. И при этом спрос регионов уже тогда более чем в два раза превысил предусмотренный лимит.

Большое число заявок касалось жилищно-коммунального хозяйства, которое исторически было недофинансировано. Эта сфера характеризуется большим износом и высокими потерями на сетях. Ежегодно в стране меняют не более 2% сетей в год, но чтобы не допустить деградации, необходимо обновлять не менее 3%.

По поручению президента правительство формирует комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,5 трлн руб. В ней будут взаимоувязаны все имеющиеся механизмы, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты.

Вложенные государством 1 трлн руб. были распределены между 83 регионами для реализации 939 проектов. Более половины из них направлены на создание коммунальной инфраструктуры. Кроме того, запланировано строительство дорог, объектов социального назначения, инфраструктуры особых экономических зон, технологические присоединения и обновление общественного транспорта. Среди наиболее масштабных проектов, в частности, строительство метро и метротрама в Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Челябинске, канализационных очистных сооружений в Краснодарском крае, обхода Тольятти с мостом через Волгу, финального участка Ростовского транспортного кольца в Ростове-на-Дону.

Фонд развития территорий, как оператор программы, ведет сопровождение и мониторинг всех процессов. К настоящему моменту уже завершено более 50 инфраструктурных проектов, финансируемых за счет таких кредитов. Программа только набирает обороты, поэтому в текущем году будет введено еще больше объектов.

Для выполнения поручения президента развивать инфраструктуру опережающими темпами важно, чтобы инструмент стал более гибким, а средства, предусмотренные только на последующее годы, можно было по запросу предоставлять регионам раньше срока. Если регион готов реализовать проекты более оперативно, у него должна быть такая возможность.

Видя беспрецедентную потребность в модернизации и развитии инфраструктуры, государство выделило на это в текущем году дополнительные средства. Еще 190 млрд руб. будут распределены в виде специальных казначейских кредитов на тех же условиях, что и инфраструктурные бюджетные кредиты. Преимущественно средства пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе перевод котельных на биотопливо. Также мы направим деньги на развитие городов Дальнего Востока и обновление автобусного парка в муниципалитетах.

Отбор проектов для дополнительного финансирования еще предстоит осуществить на штабе под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, но уже сейчас регионы заявляют потребность в средствах на более чем 500 млрд руб.

По подсчетам регионов, инфраструктурные проекты, финансируемые с помощью таких кредитов, в 2022 году, когда программа только начала свое действие, уже способствовали вводу в эксплуатацию порядка 5,6 млн кв. м жилья и созданию более 46,7 тыс. рабочих мест. Кроме того, использование возвратных средств предполагает дополнительное привлечение внебюджетных инвестиций. Так, в 2022 году в отрасль было привлечено более 516 млрд руб. частных средств, которые пошли на реализацию инвестиционных проектов преимущественно в сфере жилищного строительства.

Мы видим, что инструмент обладает мультипликативным эффектом, позволяя создавать комфортные условия жизни граждан и вносить вклад в экономическое развитие регионов. На фоне санкционного давления ставка на инфраструктурное развитие как один из драйверов экономического роста имеет ключевое значение.