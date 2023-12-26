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В Петербурге начался неформальный саммит СНГ

В Петербурге началась неформальная встреча глав стран СНГ
Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собрал перед Новым годом президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

На неформальный саммит приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, главы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры стран СНГ приехали в музей-заповедник «Павловск». Затем они посетят Царское село и Петергоф. Завершится встреча в Константиновском дворце в Стрельне.

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Владимир Путин

Неформальные встречи глав СНГ проходят ежегодно наряду с официальными встречами лидеров объединения. Последний формальный саммит проходил в октябре в Бишкеке.

25 декабря в Петербурге прошло заседание Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Путин на переговорах заявил, что сотрудничество в рамках организации «продвигается весьма успешно и динамично, способствуя более полному раскрытию экономического потенциала наших государств». По мнению президента, ЕАЭС «состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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