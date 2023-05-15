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Молдавия выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Спикер парламента Молдавии Гросу объявил о решении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Игорь Гросу
Молдавия решила выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.
«Как председатель парламента заявляю, что принял решение инициировать процедуру выхода Республики Молдова из Межпарламентской ассамблеи СНГ», — сказал он (цитата по NewsMaker).
По словам Гросу, решение было принято после ряда обсуждений с гражданами, представителями правящей Партии действия и солидарности, с президентом Майей Санду и представителями правительства.
«СНГ — это организация, созданная Россией. <...> Мы больше не можем сидеть за [одним] столом переговоров», — заявил спикер парламента. Он добавил, что после того как на Украине начались боевые действия, СНГ уже «больше не может называть себя сообществом».
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