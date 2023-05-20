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Санду назвала невыгодным для Молдавии сотрудничество с СНГ

Президент Молдавии Санду: Кишиневу невыгодно партнерство с СНГ

Гражданам Молдавии невыгодно партнерство с Содружеством Независимых Государств (СНГ), заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

15 мая спикер парламента Игорь Гросу объявил о планах Молдавии выйти из состава Межпарламентской Ассамблеи СНГ. По его словам, присутствие страны в СНГ не способствовало урегулированию конфликта в Приднестровье.

«Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений. <...> У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан», — сказала Санду (цитата по «РИА Новости»).

При этом она пообещала, что к середине текущего года Кишинев выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Евросоюз. «Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европы в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной», — отметила президент.

В марте 2022 года Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз. Позже она говорила, что когда Кишинев продвинется «достаточно далеко по европейскому пути», то это будет подходящий момент для отказа от участия в СНГ. Председатель молдавского парламента Гросу предлагал поднять этот вопрос после завершения военной операции России на Украине.

В середине мая большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюзе — 512 человек за, 43 — против. В июне Молдавия и Украина получили статус кандидата на вступление в ЕС.

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Молдавия Молдова Майя Санду СНГ
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