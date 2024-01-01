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Россия стала председателем в СНГ

К России перешло председательство в СНГ
Неформальная встреча глав государств &ndash; участников СНГ
Неформальная встреча глав государств – участников СНГ (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Россия с 1 января стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В программу председательства России войдет около 150 мероприятий, говорил ранее президент Владимир Путин. Главным из них станет очередной саммит, который запланирован на 8 октября в Москве.

По словам Путина, Россия в рамках своего председательства будет взаимодействовать со всеми партнерами в СНГ. Одной из главных задач он назвал сохранение «общего многонационального достояния» стран содружества. «Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества», — говорил он.

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В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия. На саммите глав государств содружества, который прошел 13 октября 2023 года в Бишкеке, Путин заявил, что СНГ остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, а отношения развиваются на принципах партнерства и взаимной выгоды.

В конце декабря 2023 года в Москве прошла традиционная неформальная встреча глав государств СНГ, на которую приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, главы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин на встрече сообщил об устойчивом росте товарооборота между государствами содружества. «По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $83,7 млрд», — уточнил президент. Он также рассказал, что Россия планирует расширить расчеты в национальных валютах со странами СНГ.

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В состав СНГ входят десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия. Ранее из содружества вышли Грузия и Украина.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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