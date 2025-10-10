Путин заявил о поддержке Россией решения создать формат «СНГ плюс»

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Россия поддерживает решение о создании формата «СНГ плюс», оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе, стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — «СНГ плюс». Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры», — подчеркнул Путин.

О том, что на саммите СНГ будет решаться вопрос об учреждении нового формата, ранее сообщили в Кремле. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, формат «СНГ плюс» предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой Содружества. Подобные формы часто используют в региональных организациях, подчеркнул он. В качестве примера Ушаков привел ШОС+ (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС+.

Саммит СНГ проходит в Душанбе, Путин прибыл во Дворец нации утром 10 октября. Кроме России в саммите участвуют Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.