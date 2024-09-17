Союзное государство России и Белоруссии — цель и история создания

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Что такое Союзное государство

Союзное государство (СГ, бел. Саюзная дзяржава) — это интеграционный проект России и Белоруссии, который реализуется с 2000 года. В рамках него созданы межгосударственные структуры для выработки общих подходов в политической, экономической, оборонной, социальной и других сферах, унифицирована часть законодательства. Союз обладает признаками федерации, конфедерации и международной организации, но в то же время все еще не имеет общей символики, конституции, валюты, гражданства, единой таможенно-тарифной, налоговой и энергетической системы, которые предусмотрены Союзным договором.

Когда был подписан договор о союзе

После распада СССР Москва и Минск взяли курс на сближение для восстановления торгово-экономических связей. В течение 1995-1998 годов стороны подписали ряд документов, которые заложили основы для будущего союза, среди которых — Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии (1996), Договор о Союзе России и Белоруссии (1997) и Декларация о дальнейшем единении (1998). Позднее 2 апреля — день подписания договора об образовании Сообщества России и Белоруссии — стал ежегодно отмечаться как День единения народов Белоруссии и России.

Датой создания СГ считается 8 декабря 1999 года. Тогда лидеры двух стран — Борис Ельцин и Александр Лукашенко — подписали соответствующий договор. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух государств.

Документ предполагал создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем. При этом страны сохраняли суверенитет, конституционный строй, государственную символику и индивидуальное членство в международных организациях.

Зачем нужен был союз между Россией и Белоруссией

С инициативой интеграции с Россией и другими странами бывшего СССР впервые выступил в 1994 году президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности, курс на «экономическую дипломатию» был закреплен в его предвыборной программе. Сближение с бывшими советскими республиками, прежде всего с Россией и Украиной, мотивировалось тяжелой ситуацией в экономике.

После распада СССР в Белоруссии оставались крупные машиностроительные производства, а в России производились необходимые для них комплектующие, сырье и энергетические продукты. В частности, приоритетом Белоруссии был доступ к дешевым российским энергоресурсам, в том числе газу и нефтепродуктам. Кроме того, Россия представляла для Минска крупный рынок сбыта продовольственной продукции. В свою очередь, Москва рассматривала Белоруссию как важное связующее звено с Европой.

Структура союза, органы управления

Высший государственный совет — ключевой орган союза России и Беларуси.

Единым представительным и законодательным органом объединения является Парламентское собрание.

Исполнительная власть представлена Советом министров.

Обязанности по обеспечению работы этих структур возложены на Постоянный комитет во главе с генсекретарем. С 2021 года этот пост занимает экс-посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Союзный договор 1999 года также предусматривал создание суда и счетной палаты, но их не сформировали до сих пор. Полномочия наднациональных структур в значительной степени ограничены из-за отсутствия Конституционного акта, который бы регулировал их работу. Рабочий язык объединения — русский.

Высший орган

Ключевой орган объединения — Высший Государственный Совет, с 2000 года его председателем является Лукашенко. В состав совета входят:

президенты;

премьер-министры;

председатели нижней и верхней палат парламента.

Среди обязанностей этого органа — утверждение бюджета и международных договоров, образование новых структур и контроль за исполнением принятых решений.

Представительный орган

Парламентское собрание — единый представительный и законодательный орган союза Беларуси и России. По состоянию на 2024 год его возглавляет председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Парламент объединения состоит из двух палат — Союза и Представителей. В первую входят по 36 парламентариев (12 членов Совфеда, 24 депутата Госдумы, 24 депутата палаты представителей и 12 депутатов Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь). Срок их полномочий составляет четыре года. При этом заработная плата предусмотрена только на основном месте работы парламентариев.

Во вторую палату избирают путем тайного голосования 75 российских и 28 белорусских депутатов. Этот орган занимается координацией законодательства в различных сферах, формированием бюджета, развитием международного сотрудничества и утверждением кандидатов в другие структуры Союзного государства.

Какой бюджет у союза?

Бюджет союза формируется ежегодно по формуле «65 на 35», где 65% — размер среднего взноса России, 35% — Белоруссии.

В 2024 году его объем достиг 6,97 млрд руб., из них отчисления Москвы составили 4 млрд руб., Минска — 2,15 млрд руб. В бюджет также включили доход от медиаресурса «Телерадиовещательной организации Союзного государства» и неиспользованные в прошлые годы средства — всего 808,15 млн руб.

Расходная часть в 2024 году — 5,72 млрд руб. Денежные средства планируют направить на реализацию пяти программ и проведение 37 мероприятий в рамках объединения. В частности, речь идет о модернизации военных объектов, обеспечении безопасности, организации празднования 80-летия со дня освобождения Белоруссии от немецких войск.

Что удалось достичь Союзному государству

За более чем 20 лет Россия и Беларусь смогли реализовать единые таможенное пространство и зону свободной торговли в рамках ЕАЭС, а также значительно усилить сотрудничество силовых структур и координацию внешней политики. Граждане стран получили возможность пересекать границу по внутренним документам и находиться в соседней стране без визы до 90 дней. Их права также уравняли при получении образовательных, медицинских, социальных услуг, трудоустройстве, открытии бизнеса.

Несмотря на создание межгосударственных структур и унификацию законодательства в начале 2000-х годов, реализация многих других положений договора затянулась на годы из-за разногласий и разных приоритетов сторон.

Одной из причин стал формат интеграционного объединения. В то время как Москва настаивала на создании наднациональных органов СГ, Минск считал приоритетным направлением экономическую интеграцию. На переговорах в августе 2002 года президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге две модели интеграции — в формате федерации с единым парламентом и главой государства или по аналогу Евросоюза — с наднациональными структурами. Александр Лукашенко отклонил оба предложения. С своей стороны Минск считал, что его склоняют к обмену суверенитета на единые цены на энергоносители. За более чем 20 лет сторонам не удалось достичь консенсуса относительно формата объединения и выработать проект конституции.

В экономической сфере Договор о Союзном государстве предусматривал:

единое налогообложение,

единое законодательство в экономической сфере,

сближение макроэкономических показателей,

единую валюту с общим эмиссионным центром

единую ценовую и тарифную политику,

общий рынок ценных бумаг, в том числе единые гособлигации,

единую денежно-кредитную политику с общими ставками (по существу — общий центробанк),

единую торговую политику с общими таможенными пошлинами,

единые энергетическую, транспортную и телекоммуникационную системы,

единое пенсионное обеспечение.

К настоящему времени созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС, а также контуры единого рынка ЕАЭС.

Экономическую интеграцию тормозили конфликты вокруг единых цен на газ, нефть и другие энергетические продукты. Особенно остро страны конфликтовали из-за цен на газ, споры из-за которого начались в 2004 году и обострились в 2006-2007 годы. Другим камнем преткновения стала налоговая и тарифно-таможенная политика, в частности вопрос экспортных пошлин и доступа белорусской молочной продукции на российский рынок.

Критики обращали внимание на то, что многие союзные институты были фактически прикрытием для дотационной поддержки Минска с помощью чистой финансовой поддержки и скрытых субсидий на энергоносители. По оценкам МВФ, в 2005-2015 годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП.

В результате всего этого проект Союзного государства постепенно терял приоритет, а к 2017 году отношения вступили в полосу кризиса.

Дискуссии возобновились только в конце 2018 года. В 2019 году Беларусь и Россия разработали 31 программу интеграции по модели «две страны — одна экономика», из которых в ноябре 2021 года утвердили 28 союзных программ, в том числе по «сближению» и «гармонизации» в области налогообложения, кредитования, транспорта и нефтегазовой сферы. Стороны договорились подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

В марте 2020 года Москва предложила Минску создать 12 наднациональных институтов, в том числе единый эмиссионный центр для выпуска общей валюты, счетную палату, суд СГ, единый таможенный орган, однако эти предложения развития не получили.

После введения против двух стран санкций в течение 2020-2022 годов и резкого ухудшения их отношений со странами Запада между государствами вновь наметилось сближение. Стороны реализуют совместные проекты по производству импортозамещающих товаров. Крупнейшим экономическим проектом стало завершение строительства «Росатомом» БелАЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт около города Островца в Гродненской области.

Наиболее устойчивого прогресса Москва и Минск добились в военной сфере. В 2021 году приняли новую редакцию военной доктрины, которая содержала план совместных действий на случай наращивания сил НАТО на границах России и Белоруссии. В 2022 году президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единого оборонного пространства, в том же году была развернута совместная региональная группировка войск. Ее задачей называли противостояние возможному вторжению на территорию Белоруссии на фоне конфликта на Украине. Ключевым событием стало размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия в течение 2023 года.

По итогам 2023 года объем взаимного товарооборота достиг рекордного уровня в $53 млрд. В январе 2024 года главы стран утвердили 15 документов о развитии Союзного государства, в том числе в сфере внешней политики, промышленного и научно-технологического развития, было подписано соглашение о медиахолдинге СГ, который объединит две уже существующие еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал.

В связи с увеличением бюджета на 2024 год запланировано расширение комиссий Парламентского собрания, внимание которых будет направлено на три основных сферы: экономику, транспорт и энергетику. Президент России исключал возможность дальнейшего развития Союзного государства без синхронизации экономического законодательства. Наряду с этим стороны сходятся в том, что нынешний уровень интеграции не позволяет обсуждать возможность введения единой валюты.

Какие перспективы развития у союза России и Беларуси

В своих заявлениях лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин исключали возможность объединения в одно государство. Согласно результатам опросов ВЦИОМ от 2020 года, 43% россиян не желали объединения с Белоруссией и считали достаточными добрососедские отношения. Опросы, проведенные в том же году в Белоруссии, показали, что 75% белорусов одобряют открытые границы без виз и таможни, однако и власти, и общество Белоруссии достигли консенсуса по вопросу возможного объединения с Россией и выступили против такого сценария.

В настоящее время Союзное государство функционирует как форма «продвинутой» интеграции, которая предусматривает совместные проекты в различных областях. Россия остается крупнейшим иностранным инвестором в экономику Белоруссии, основным торговым партнером и кредитором республики.