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«О'кей» больше не супер
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«О'кей» больше не супер
Газета № 188 (2685) (0211) Бизнес, 01 ноя, 18:19
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«О'кей» больше не супер
X5 Retial Group подала заявку на приобретение новых активов
X5 Retail Group собирается приобрести супермаркеты группы «О'кей». Соответствующее ходатайство уже подано в антимонопольную службу. «О'кей» логичнее сконцентрироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров, считают эксперты
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство от «Келвин Лимитед» (Kelwin Limited) на получение предварительного согласия о приобретении доли в неназванной компании, занимающейся «розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия».

«Келвин Лимитед» входит в структуру крупнейшего в России ретейлера — X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), говорил ранее представитель компании: от имени этой компании X5 Retail Group подавала ходатайства на покупку региональных сетей.

Как пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией, речь идет о намерении X5 Retail Group приобрести сеть супермаркетов «О'кей», принадлежащих одноименной группе компаний. На момент публикации в пресс-службах X5 Retail Group и «О'кей» на запрос РБК не ответили. Однако после запроса X5 Retail Group объявила на Лондонской фондовой бирже о том, что подала соответствующее ходатайство в ФАС. Позже аналогичное раскрытие информации на бирже сделала и «О'кей».

В группу «О'кей» по состоянию на 27 октября 2017 года входили 37 супермаркетов и 72 гипермаркета под брендом «О'кей», а также сеть дискаунтеров «Да!» из 60 магазинов. По итогам 2016 года группа была седьмым по выручке продовольственным ретейлером после X5 Retail Group, «Магнита», «Дикси», «Ленты» и Metro Cash & Carry, свидетельствуют данные «РБК Исследования рынков».

Основную часть выручки «О'кей» обеспечивают гипер- и супермаркеты, образующие один дивизион. За девять месяцев этого года выручка двух форматов составила 118,2 млрд руб., дискаунтеров «Да!» — лишь 7,2 млрд руб. Но бизнес дискаунтеров за январь—сентябрь почти удвоился, а доход гипер- и супермакетов уменьшился на 0,9%. Сопоставимые продажи этих двух форматов за девять месяцев снизились на 3,7%, зато дискаунтеров выросли на 62%.

Но «Да!» пока не приносит группе операционной прибыли. По итогам первого полугодия 2017 года (последние доступные данные) у дискаунтеров была отрицательная EBITDA. У гипер- и супермаркетов рентабельность по этому показателю достигает 5,6%.

В начале октября «О’кей» в презентации для инвесторов уточнял, что по итогам первого полугодия на супермаркеты приходится 10% всей выручки ретейлера. Общая торговая площадь этого формата равняется 47,6 тыс. кв. м, что составляет 8% торговой площади всех форматов группы. В собственности ретейлера находится 18 тыс. кв. м торговой площади супермаркетов.

Для сегмента супермаркетов эта сделка станет крупной, она сопоставима с недавней сделкой по передаче в аренду ряду федеральных сетей супермаркетов «Седьмой континент», отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, стоимость операционного бизнеса «О’кей», включающего 37 супермаркетов, выручка которых за девять месяцев 2017 года составила чуть менее 13 млрд руб., может составлять до 4 млрд руб., еще до 4 млрд руб. может стоить принадлежащая «О’кей» недвижимость. В зависимости от конфигурации сделки цена «О’кей» может варьироваться в диапазоне от 4 млрд до 8 млрд руб. (от $68,7 млн до $137,3 млн по текущему курсу), полагает он.

Основными владельцами «О'кей» являются основатели группы Дмитрий Коржев и Дмитрий Троцкий (каждому косвенно принадлежит, по данным на 31 декабря 2016 года, по 23,49% уставного капитала), а также их партнер Борис Волчек (28,02%).

Владельцы ретейлера «О’кей» планируют продать свою долю в сети, сообщали в декабре 2016-го «Ведомости» со ссылкой на знакомые с участниками переговоров источники. Среди возможных покупателей, с которыми тогда велись переговоры, назывались «Ашан» и «Лента». Акционеры «О’кей» рассчитывали выручить за компанию 110 млрд руб. ($1,8–2 млрд), утверждал в январе 2017-го «Деловой Петербург», называя среди претендентов «Магнит», Х5 Retail Group и «Ашан».

На конец торгового дня во вторник, 31 октября, капитализация «О’кей» на Лондонской фондовой бирже составляла $645,8 млн. На конец дня в среду, 1 ноября, капитализация «О’кей» выросла после объявления о сделке на 8,3%, до $699,6 млн.

В марте 2017 года новым гендиректором направления гипер- и супермаркетов «О'кей» был назначен Миодраг Бороевич. Источник РБК тогда предполагал, что дискаунтеры могут быть выделены в отдельный бизнес, для развития которого также не исключен вариант привлечения инвестора.

Уже проанонсировав продажу супермаркетов, «О’кей» объявила, что сфокусируется на развитии гипермаркетов и магазинов-дискаунтеров. Для «О'кей» логичен отказ от бизнеса супермаркетов, так как он никогда не был для группы стратегическим, полагает Бурмистров, добавляя, что сейчас компании нужны деньги на открытие новых дискаунтеров и реновацию гипермаркетов (в том числе реализации проектов по сдаче части площадей в аренду сети «Фамилия»).

X5 Retail Group в четвертом квартале 2016 года вернула себе звание крупнейшего по выручке российского ретейлера. За девять месяцев этого года выручка X5 выросла на 26,2%, до 933,3 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли за период на 6,1%.

Капитализация X5 Retail Group во вторник, 31 октября, на Лондонской фондовой бирже достигла $11,1 млрд, на конец дня 1 ноября она не изменилась.

Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева, Наталья Новопашина.
Теги: сделка , X5 Retail Group , ретейл , «О'кей»
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