Ведущие российские легионеры вошли в число самых подешевевших во Франции

Российские футболисты продолжают дешеветь во Франции. Очередное обновление Transfermarkt зафиксировало падение стоимости Сафонова и Головина

Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российские футболисты, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин, вошли в число самых подешевевших игроков чемпионата Франции с июля 2025 года по версии Transfermarkt.

Несмотря на уверенную игру после замены травмированного Шевалье, рыночная стоимость голкипера ПСЖ снизилась до €15 млн (на €3 млн). Однако если Сафонов закрепится в основе, он сможет существенно приблизиться по цене к конкуренту (Шевалье — €35 млн).

Капитан сборной России Александр Головин также подешевел: его стоимость упала на €2 млн — до 18 млн. 30-летний полузащитник «Монако» больше не показывает прежней результативности. Из-за спада формы и возраста шансы на рост его цены в будущем минимальны.

С начала 2025 года Головин потерял в цене €12 млн (40%) и занимает 5-е место в списке самых подешевевших. Сафонов в этом же списке на 12-й позиции с - подешевел на €7 млн (31,8%).

В 2024 году вратарь сборной России перешел в ПСЖ из «Краснодара». Он отыграл 20 матчей, в девяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. С ПСЖ голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов. Последние три игры он являлся основным вратарем ПСЖ, а до этого не играл с мая.



Российский полузащитник Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В последние сезоны он пропустил много матчей из-за травм, в свяи с чем потерял былую форму.