 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 10,5 x 5,7 2 1,28 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,38 x 5,1 2 7,7 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,85 x 3,05 2 2,65 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,9 x 3,75 2 1,72 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,48 x 4,7 2 6,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Ведущие российские легионеры вошли в число самых подешевевших во Франции

Ведущие российские легионеры вошли в число самых подешевевших во Франции
Российские футболисты продолжают дешеветь во Франции. Очередное обновление Transfermarkt зафиксировало падение стоимости Сафонова и Головина
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российские футболисты, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин, вошли в число самых подешевевших игроков чемпионата Франции с июля 2025 года по версии Transfermarkt.

Несмотря на уверенную игру после замены травмированного Шевалье, рыночная стоимость голкипера ПСЖ снизилась до €15 млн (на €3 млн). Однако если Сафонов закрепится в основе, он сможет существенно приблизиться по цене к конкуренту (Шевалье — €35 млн).

Капитан сборной России Александр Головин также подешевел: его стоимость упала на €2 млн — до 18 млн. 30-летний полузащитник «Монако» больше не показывает прежней результативности. Из-за спада формы и возраста шансы на рост его цены в будущем минимальны.

С начала 2025 года Головин потерял в цене €12 млн (40%) и занимает 5-е место в списке самых подешевевших. Сафонов в этом же списке на 12-й позиции с - подешевел на €7 млн (31,8%).

В 2024 году вратарь сборной России  перешел в ПСЖ из «Краснодара». Он отыграл 20 матчей, в девяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. С ПСЖ голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов. Последние три игры он являлся основным вратарем ПСЖ, а до этого не играл с мая.

Российский полузащитник Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В последние сезоны он пропустил много матчей из-за травм, в свяи с чем потерял былую форму.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Рената Утяева
Матвей Сафонов Александр Головин ПСЖ ФК Монако

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
ПСЖ взял Сафонова на финал Межконтинентального кубка
Спорт
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 17:55
Strategy снова начала тратить миллиарды на биткоины. Как вырос ее резерв Крипто, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Путин подписал пакет законов об эксперименте с больничными самозанятых Политика, 18:24
Ведущие российские легионеры вошли в число самых подешевевших во Франции Спорт, 18:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:22
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 18:07
Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру» Политика, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных Политика, 17:58
Эксперты оценили рост числа сделок в новостройках России за год Недвижимость, 17:53
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Euractiv назвал семь стран ЕС, выступающих против изъятия активов России Политика, 17:45