Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент поручил «обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования».

Создание единой линейки учебников пройдет с привлечением Русского географического общества, РАН, а также заинтересованных вузов и научных организаций.

Доклад Путин потребовал до 1 апреля 2026 года. Ответственным за реализацию президент назначил главу правительства Михаила Мишустина.

Также правительство должно представить предложения о возможности объявить 2027 год Годом географии. Срок — до 1 февраля 2026 года.

В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России началась работа по созданию единых учебников по всем предметам. Министерство просвещения планирует завершить подготовку школьных учебников к 2029 году, а внедрить их по всей стране к 2032 году.