 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент поручил «обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования».

Создание единой линейки учебников пройдет с привлечением Русского географического общества, РАН, а также заинтересованных вузов и научных организаций.

Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Доклад Путин потребовал до 1 апреля 2026 года. Ответственным за реализацию президент назначил главу правительства Михаила Мишустина.

Также правительство должно представить предложения о возможности объявить 2027 год Годом географии. Срок — до 1 февраля 2026 года.

В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России началась работа по созданию единых учебников по всем предметам. Министерство просвещения планирует завершить подготовку школьных учебников к 2029 году, а внедрить их по всей стране к 2032 году. 

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин учебники география школы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Болгарский депутат заявил об «исчезновении» России из учебников географии
Политика
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
Глава Минпросвещения назвал сроки массового внедрения госучебников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:25 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:25
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24