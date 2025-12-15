 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных

Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press
Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о порядке взаимного направления военного контингента, кораблей и самолетов на территории друг друга. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Закон регулирует взаимное развертывание воинских контингентов и техники, включая вопросы их материального обеспечения. Он применяется для совместных учений, гуманитарных операций, ликвидации ЧС и иных случаев по согласованию сторон. Ратификация соглашения упрощает процедуры пролета воздушных судов и захода кораблей в порты, а также укрепляет военное сотрудничество между Россией и Индией.

Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Соглашение между Россией и Индией было подписано 18 февраля 2025 года. Закон о ратификации соглашений был принят Госдумой 2 декабря и одобрен Советом Федерации 10 декабря.

В феврале Россия и Индия также подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий. В том же месяце Москва предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов.

В октябре страны провели совместные учения «Индра-2025». Они проходили на полигоне Махаджан в Индии. Основной целью учений была отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

В начале декабря Путин посетил с визитом Индию и встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Во время визита делегации двух стран подписали ряд документов и соглашений. В их число входили соглашения о борьбе с нелегальной миграцией и временной работе граждан одной страны в другой, соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинском образовании и науке, а также соглашение по надзору за правами потребителя.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Россия Индия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

