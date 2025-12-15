Рублев фразой «Сафин меня убивает» рассказал о предсезонной подготовке

Российский теннисист Андрей Рублев назвал «безумием» свою предсезонную подготовку. Он отметил, что сначала у него два с половиной часа физической подготовки, а затем два часа тенниса

Марат Сафин и Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что бывшая первая ракетка мира Марат Сафин «убивает» его на тренировках. Приводит слова теннисиста Tennis365.

«Для меня это просто безумие, потому что сейчас Марат и моя команда меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было. Сначала два с половиной часа физической подготовки, потом два часа тенниса. Он меня убивает. Никаких ошибок на задней линии, высокая интенсивность на задней линии, пока не получится. Всегда все дело в себе», — сказал Рублев.

В январе Рублев рассказал, что Сафин очень помог ему справиться с депрессией и тревогой. В марте Сафин вошел в команду теннисиста. Основным тренером спортсмена останется Фернандо Висенте.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса. Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге ATP. На его счету 17 титулов ATP в одиночном разряде.

Первым стартом для российского теннисиста в январе 2026 года станет турнир категории ATP 250 в Гонконге, который начнется 5 января.