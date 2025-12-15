 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»

Умеров после переговоров с США: возможно соглашение, которое приблизит к миру
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Murad Sezer / File Photo / Reuters)

Встреча представителей Украины и США в Берлине прошла продуктивно и конструктивно, заявил глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал он в соцсети Х.

Как сообщил в Х корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, в США также сочли встречу продуктивной.

Умеров обратил внимание на то, что сейчас в СМИ «много шума и анонимных спекуляций» и призвал не поддаваться на слухи и провокации. Также секретарь СНБО отметил «чрезвычайно конструктивную работу» представителей США.

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. 15 декабря стороны продолжили работу. Встреча продлилась около двух часов.

AFP сообщила, что США требуют от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса
Политика
Фото:Reuters

Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Стороны обсуждали в том числе мирный план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Уиткофф говорил по итогам вчерашних переговоров, что украинская и американская делегации на встрече в Берлине достигли «значительного прогресса».

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление украинского президента после завершения берлинских переговоров 15 декабря.

Материал дополняется

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 17:55
Strategy снова начала тратить миллиарды на биткоины. Как вырос ее резерв Крипто, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Путин подписал пакет законов об эксперименте с больничными самозанятых Политика, 18:24
Ведущие российские легионеры вошли в число самых подешевевших во Франции Спорт, 18:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:22
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 18:07
Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру» Политика, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных Политика, 17:58
Эксперты оценили рост числа сделок в новостройках России за год Недвижимость, 17:53
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Euractiv назвал семь стран ЕС, выступающих против изъятия активов России Политика, 17:45