Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»

Рустем Умеров (Фото: Murad Sezer / File Photo / Reuters)

Встреча представителей Украины и США в Берлине прошла продуктивно и конструктивно, заявил глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал он в соцсети Х.

Как сообщил в Х корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, в США также сочли встречу продуктивной.

Умеров обратил внимание на то, что сейчас в СМИ «много шума и анонимных спекуляций» и призвал не поддаваться на слухи и провокации. Также секретарь СНБО отметил «чрезвычайно конструктивную работу» представителей США.

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. 15 декабря стороны продолжили работу. Встреча продлилась около двух часов.

Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Стороны обсуждали в том числе мирный план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Уиткофф говорил по итогам вчерашних переговоров, что украинская и американская делегации на встрече в Берлине достигли «значительного прогресса».

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление украинского президента после завершения берлинских переговоров 15 декабря.

