Тактический инвестор

Во вторник, 31 октября, шведская Telia Company объявила, что договорилась о продаже 19% акций сотового оператора «МегаФон» Газпромбанку. Одна акция компании обойдется банку в 514 руб. (на 10% ниже котировки акции на закрытии торговой сессии на Московской бирже 30 октября), а весь пакет — в 60,4 млрд руб. Газпромбанк профинансирует сделку из собственных средств.
Реакция инвесторов
О сделке стороны объявили до начала торговой сессии на Московской фондовой бирже. Открытие торгов началось с падения котировок «МегаФона» на 5%, но в течение дня цена корректировалась и по итогам дня выросла на 1,5% к предыдущему дню — до 580 руб. за бумагу. На Лондонской фондовой бирже торги закрылись снижением котировок GDR «МегаФона» на 1,32% по сравнению с предыдущим днем, до $10,45. Для сравнения, бумаги «Ростелекома» на ММВБ за вторник подорожали на 0,59% (капитализация — 175,86 млрд руб.), МТС — снизились на 0,39% (562,54 млрд руб.). 56,32% акций «МегаФона» принадлежат USM Group, 3,92% — «дочке» «МегаФона» Megafon Investments, 20,79% — торгуются на биржах.
Компания «Северо-Западный GSM» (на базе которой впоследствии был создан «МегаФон») запустила первую сеть сотовой связи в 1993 году. Telia (на тот момент — Telia International) была одним из зарубежных инвесторов компании вместе с финской Sonera и норвежской Telenor. Шведская компания неоднократно заявляла о намерении получить контроль в «МегаФоне», но максимальный размер пакета, который принадлежал Telia за всю историю отношений компаний, не превышал 40%. В итоге в 2015 году Telia объявила, что намерена сосредоточиться на бизнесе в Европе и готова продать активы в Евразии. До осени 2017 года Telia принадлежало 25,17% акций «МегаФона», но в начале октября этого года она продала на бирже 6,2% акций оператора за 22,52 млрд руб. (585 руб. за штуку).
Газпромбанк объяснил приобретение доли в «МегаФоне» тем, что «позитивно оценивает потенциал роста стоимости» оператора «как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе» и ожидает дальнейшего усиления его рыночных позиций, а среди возможных точек роста — «развитие банковских продуктов» с помощью оператора.
На конец ноября 2012 года, когда «МегаФон» разместил акции на Московской фондовой бирже, его капитализация составляла 390,6 млрд руб., на конец торгового дня вторника, 31 октября, — 359,6 млрд руб. Выручка сотового оператора выросла с 272,6 млрд руб. в 2012 году до 316 млрд руб. по итогам 2016 года (прирост 16%). За аналогичный период выручка, например, у МТС выросла на 23% — с 337,9 млрд руб. по итогам 2012-го до 400,6 млрд руб. на конец 2016 года.
Контролирующий акционер «МегаФона» — USM Group миллиардера Алишера Усманова (владеет 56,32% оператора) — заявил, что «приветствует Газпромбанк в качестве нового акционера» и надеется, что банк имеет долгосрочные планы на инвестиции в оператора, «будет действовать исходя из интересов компании» и сохранения ее «финансовой и операционной устойчивости» в длительной перспективе. «Со своей стороны USM предпримет все усилия для сохранения Газпромбанка в качестве стратегического инвестора «МегаФона». Мы верим, что у нас и Газпромбанка единый взгляд на будущее и стратегические цели оператора», — говорится в сообщении группы. Согласно сообщению Telia, банк взял на себя обязательство не перепродавать акции в течение минимум шести месяцев после приобретения.
«МегаФон» в своем сообщении лишь заявил, что пока ждет официального извещения о продаже акций и «не владеет полной информацией». В то же время компания указала, что у нее «исторически сложилось тесное плодотворное сотрудничество с Газпромбанком по широкому спектру финансовых продуктов» и «МегаФон» «приветствует вхождение банка в состав акционеров компании».
Не стратег
Для большинства опрошенных РБК экспертов и участников рынка сделка, по их собственному признанию, стала полной неожиданностью. Многие из собеседников РБК при этом поставили под сомнение утверждение, что Газпромбанк будет стратегическим инвестором для «МегаФона». «Зачем Газпромбанку самому инвестировать в «МегаФон» — не очень понятно. Рынок телекоммуникаций в последнее время стагнирует и не слишком привлекателен для непрофильных инвесторов», — говорит старший аналитик «Уралсиб Кэпитал» Константин Белов. Он напоминает, что на российском телекоммуникационном рынке есть только один пример инвестиций банка в оператора — это ВТБ, ставший акционером «Т2 РТК Холдинга» (оказывает услуги под брендом Tele2). Однако и в этом случае «есть большие опасения», что рано или поздно этот пакет акций может перейти к «Ростелекому», отметил Белов.
С этим согласен и аналитик «Открытие Капитал» Александр Венгранович. «Скорее всего, банк все-таки является финансовым инвестором, который попытается продать пакет стратегическому инвестору. Как акционер Газпромбанк может привнести в «МегаФон» мало преимуществ. К тому же наличие в составе владельцев компании структуры, находящейся под санкциями, может даже отпугнуть часть инвесторов», — рассуждает Венгранович. Он предположил, что у потенциального покупателя могло не оказаться сейчас средств на сделку, поэтому покупателем пакета выступил банк. Такое же мнение высказали два собеседника РБК, близкие к крупным телекоммуникационным компаниям.
Кому принадлежит Газпромбанк
Согласно информации ЦБ, основными акционерами Газпромбанка являются ПАО «Газпром» (29,764%) и его «дочка» АО «Газпром Газораспределение» (16,2555%), ОАО «Газкон» (13,5931%), находящееся под контролем управляющей компании «Лидер», ОАО «Газ-сервис» (13,5853%) и ОАО «Газ-Тек» (9,3061%), а также Внешэкономбанк (8,5341%) и «дочка» Газпромбанка ООО «Новфинтех» (3,5618%). Основными акционерами компании «Лидер», в свою очередь, являются НПФ «Газфонд», «Газпром», Газпромбанк и Внешэкономбанк. В июле 2014 года Газпромбанк вместе с другими четырьмя российскими финансовыми институтами был включен в санкционные списки США и Евросоюза: был, в частности, наложен запрет для иностранных инвесторов на операции с долгосрочными долговыми инструментами банка.
Государственный сценарий
Государство имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Газпромбанком (через возможность распоряжаться более чем 50% голосующих акций банка, отмечается в материалах ЦБ) — таким образом, оно теперь имеет косвенное отношение и к бизнесу «МегаФона». На российском телекоммуникационном рынке уже есть крупный оператор связи, который контролируется государством, — компания «Ростелеком». В 2009 году в стратегии «Связьинвеста» (владел операторами фиксированной связи по всей стране, которые впоследствии были объединены и присоединены к «Ростелекому») был описан сценарий объединения компании с одним из сотовых операторов «большой тройки». Предполагалось, что это позволит компании получить федеральное покрытие сотовой связи, выйти на высокодоходный московский рынок, а также корпоративный и зарубежные рынки. Позже «Ростелеком» частично реализовал этот план, объединив свои мобильные активы с «Tele2 Россия» в совместное предприятие «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2). Сделке предшествовал выход шведской Tele2 AB из состава акционеров российского оператора. Это происходило в два этапа. Сначала весной 2013 года банк ВТБ приобрел «Tele2 Россия» у Tele2 AB, осенью того же года ВТБ продал 40% в операторе структуре банка «Россия» и 10% — Алексею Мордашову.
Аналитики затруднились предположить, кто может быть потенциальным стратегическим инвестором «МегаФона» в случае, если Газпромбанк решит перепродать пакет. При этом один из бывших сотрудников Газпромбанка в разговоре с РБК допустил, что банк мог покупать акции в интересах банка «Россия». «Если это предположение верно, то сделка по объединению «МегаФона» и Tele2, долей в котором также владеет банк «Россия», вполне может состояться в ближайшем будущем», — указал он. При этом он считает неэффективным объединять «МегаФон» с «Ростелекомом», поскольку на данный момент у обеих компаний большая долговая нагрузка. На 30 июня 2017 года чистый долг «МегаФона» составлял 217,4 млрд руб., «Ростелекома» — 185,5 млрд руб.
По словам Александра Венграновича, если будущий покупатель доли у Газпромбанка планирует участвовать в объединении «МегаФона» с «Т2 РТК Холдингом», 19-процентный пакет в первой компании позволит претендовать на заметную долю в совместном предприятии. Он объяснил это тем, что стоимость «МегаФона» существенно выше «Т2 РТК Холдинга». Хотя контролирующий акционер «МегаФона» — USM Group — сможет претендовать на более крупный пакет акций в объединенной компании, оговорился аналитик.