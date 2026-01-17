 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,6 x 4 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,22 x 6,4 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,15 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,08 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева выиграла четвертый титул WTA в карьере

Мирра Андреева выиграла четвертый титул WTA в карьере, победив в Аделаиде
В финале в Аделаиде первая ракетка России легко обыграла канадку Викторию Мбоко
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В финале 18-летняя россиянка, первая сеяная, победила 19-летнюю канадку Викторию Мбоко, 17-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:1.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету теперь четыре титула WTA в одиночном разряде. В обновленном рейтинге она станет седьмой ракеткой мира.

В Аделаиде Андреева ни проиграла ни одного сета и отдала лишь 15 геймов. Впервые в карьере она завоевала титул на «пятисотнике».

За победу в Аделаиде Андреева получит $185,5 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Мбоко достанутся $114,5 тыс. и 325 очков.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
