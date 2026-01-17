Мирра Андреева выиграла четвертый титул WTA в карьере, победив в Аделаиде

В финале в Аделаиде первая ракетка России легко обыграла канадку Викторию Мбоко

Мирра Андреева (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В финале 18-летняя россиянка, первая сеяная, победила 19-летнюю канадку Викторию Мбоко, 17-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:1.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету теперь четыре титула WTA в одиночном разряде. В обновленном рейтинге она станет седьмой ракеткой мира.

В Аделаиде Андреева ни проиграла ни одного сета и отдала лишь 15 геймов. Впервые в карьере она завоевала титул на «пятисотнике».

За победу в Аделаиде Андреева получит $185,5 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Мбоко достанутся $114,5 тыс. и 325 очков.