Мексика объяснила уведомление США о рисках полетов над Латинской Америкой

Уведомление, в котором FAA призвало быть осторожнее при полетах над Мексикой и странами Центральной Америки из-за потенциальных военных рисков, превентивное и направлено на «усиление внимательности», заявил мексиканский минтранс

Уведомление Федерального управления гражданской авиации США (FAA) о пилотах, касающееся полетов над некоторыми странами Латинской Америки, носит превентивный характер и направлено на «усиление внимательности и осторожности при выполнении воздушных операций в определенных районах», говорится в заявлении Министерства инфраструктуры, связи и транспорта Мексики.

FAA накануне рекомендовало авиакомпаниям проявлять осторожность при полетах над Мексикой, странами Центральной Америки, Эквадором и Колумбией, сославшись на «риски, связанные с потенциальной военной активностью и сбоями в работе систем GPS. Предупреждение будет действовать 60 дней.

Как сообщило мексиканское министерство, это уведомление относится исключительно к американским авиакомпаниям и операторам, а условия эксплуатации воздушного пространства Мексики не изменились.

Министерство отметило, что FAA ранее выпустило аналогичное предупреждение для региона Карибского бассейна, а теперь его действие распространили и на Тихоокеанский регион.

США в начале января провели операцию «Абсолютная решимость», нанеся удар по Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро. После этого авиационное управление Соединенных Штатов запретило коммерческим самолетам полеты над Венесуэлой, в результате чего крупные авиакомпании отменили сотни рейсов.

В декабре самолет американской авиакомпании JetBlue, выполнявший рейс из Кюрасао, прекратил набор высоты, чтобы избежать столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США. Как рассказывал пилот, у истребителя был выключен транспондер. Руководитель FAA Брайан Бедфорд сообщил Reuters, что до операции в Венесуэле между агентством и американскими военными существовала хорошая координация.