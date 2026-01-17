 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Канаде напомнили о 5 статье НАТО после угроз США захватить Гренландию

Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз США присоединить Гренландию напомнил, что его страна, являющаяся партнером Дании по НАТО, привержена обязательствам в рамках статьи о коллективной безопасности. Об этом Карни заявил на пресс-конференции в Пекине. Его слова цитирует Politico.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США.

Карни подчеркнул, что лишь Гренландия и Дания вправе решать будущее острова. Он также призвал союзников по НАТО, включая США, «соблюдать свои обязательства». «Мы являемся партнерами по НАТО с Данией, и поэтому наше полное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — сказал Карни.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.

Трамп ранее заявил, что присоединение Гренландии соответствует интересам безопасности США, кроме того, Дания, по его словам, не способна защитить остров от претензий России и Китая.

Дания в ответ направила в Гренландию солдат и военную технику. Кроме того, Франция, Германия, Швеция и Норвегия тоже решили направить своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа.

Софья Полковникова
Марк Карни Канада Гренландия
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
