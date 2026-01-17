 Перейти к основному контенту
Политика
0

Суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест

Накануне суд в Армении вынес решение о переводе Карапетяна в СИЗО, но после 14-часового заседания ходатайство отклонили, сообщил его адвокат. Бизнесмену вменяют призывы к захвату власти и неуплату налогов, он не признает вину

Апелляционный уголовный суд в Армении постановил вернуть бизнесмена Самвела Карапетяна под домашний арест, сообщает News.am со ссылкой на адвоката Арама Вардеваняна.

Защитник уточнил, что ходатайство о применении Карапетяну меры пресечения в виде заключения под стражу было отклонено, решение было принято после 14-часового заседания с участием адвокатов. Происходящее он охарактеризовал как «абсурдную интенсивность политического преследования». «Кстати, ограничение на публичные выступления Самвела Карапетяна было снято», — добавил Вардеванян.

Племянник предпринимателя Нарек Карапетян, координатор движения «Мер дзевов» («По-нашему»), написал в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что его дядя будет дома в воскресенье, 18 января.

Суд в Армении решил вернуть Карапетяна в СИЗО
Политика
Самвел Карапетян

Карапетян 30 декабря был переведен под домашний арест из СИЗО, но Генпрокуратура Армении подала жалобу, потребовав вернуть бизнесмена под стражу. 16 января апелляционный суд изменил решение нижестоящей инстанции, после чего Карапетяна доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон». По словам Вардеваняна, из-за этого было прервано стационарное лечение его подзащитного, у которого диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию.

В Армении Карапетяну инкриминируют публичные призывы к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК). Его адвокаты связывают уголовное дело с заявлениями бизнесмена, сделанными после встречи с католикосом всех армян Гарегином II в июне 2025 года на фоне конфликта Армянской апостольской церкви (ААЦ) с премьер-министром Николом Пашиняном. Карапетян подчеркнул тогда, что всегда поддерживал ААЦ и армянский народ, добавив, что в случае необходимости «готов поучаствовать в происходящем по-своему».

Позднее Карапетяну были также предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Он не признает вину ни по одному из трех эпизодов.

Бизнесмен является владельцем «Ташир Групп», российский Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд (по данным на апрель 2025 года).

