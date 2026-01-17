Макрон объяснил появление в солнцезащитных очках после проблем с глазом
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону придется еще некоторое время носить солнцезащитные очки из-за «небольших проблем», об этом он рассказал на встрече в Елисейском дворце, передает Le Parisien.
«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал он.
Какие именно проблемы заставили его носить аксессуар, Макрон не уточнил.
Незадолго до этого, 15 января, французский лидер появился на публике с налитым кровью глазом. На встрече перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр он попросил прощения за «неприглядный вид» и пошутил, что покраснение стоит воспринимать «как отсылку к глазу тигра».
Тогда Елисейский дворец объяснил покраснение разрывом небольшого кровеносного сосуда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко