 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Макрон объяснил появление в солнцезащитных очках после проблем с глазом

Макрону придется носить солнцезащитные очки из-за небольших проблем с глазом

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону придется еще некоторое время носить солнцезащитные очки из-за «небольших проблем», об этом он рассказал на встрече в Елисейском дворце, передает Le Parisien.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал он.

Какие именно проблемы заставили его носить аксессуар, Макрон не уточнил.

Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом
Общество
Эмманюэль Макрон

Незадолго до этого, 15 января, французский лидер появился на публике с налитым кровью глазом. На встрече перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр он попросил прощения за «неприглядный вид» и пошутил, что покраснение стоит воспринимать «как отсылку к глазу тигра».

Тогда Елисейский дворец объяснил покраснение разрывом небольшого кровеносного сосуда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Эмманюэль Макрон Франция очки глаза Здоровье
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Елисейский дворец объяснил покраснение глаз Макрона лопнувшим сосудом
Общество
Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы
Политика
Зеленский рассказал, что заболел после переговоров с Трампом в США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Кредитные каникулы — 2026: как законно получить отсрочку по кредиту Инвестиции, 10:30
Бобровский после приема в Белом доме впервые в карьере пропустил 9 шайб Спорт, 10:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:27
WSJ сообщила о стоящем перед Хаменеи «экзистенциальном выборе» Политика, 10:25
Мирра Андреева выиграла четвертый титул WTA в карьере Спорт, 10:10
Директор с «виртуальной» зарплатой: что ФНС изменит для фирм-«нулевок»Подписка на РБК, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Аналитики оценили влияние действий Трампа в Венесуэле на российскую нефтьПодписка на РБК, 10:02
2026 — год переноса рисков. Какую тактику выбрать российскому инвестору Инвестиции, 10:00
Макрон объяснил появление в солнцезащитных очках после проблем с глазом Общество, 09:46
Рост доллара до ₽100 или обвал до ₽50: прогноз по курсу рубля на 2026 год Инвестиции, 09:30
Суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест Политика, 09:22
Набоков и книга про доллар: что советует почитать экономист Задорнов
РАДИО
 Общество, 09:13
Рынок кредитов на покупки упал до минимума за 12 лет под «тройным ударом»Подписка на РБК, 09:12