Макрон объяснил появление в солнцезащитных очках после проблем с глазом

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону придется еще некоторое время носить солнцезащитные очки из-за «небольших проблем», об этом он рассказал на встрече в Елисейском дворце, передает Le Parisien.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал он.

Какие именно проблемы заставили его носить аксессуар, Макрон не уточнил.

Незадолго до этого, 15 января, французский лидер появился на публике с налитым кровью глазом. На встрече перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр он попросил прощения за «неприглядный вид» и пошутил, что покраснение стоит воспринимать «как отсылку к глазу тигра».

Тогда Елисейский дворец объяснил покраснение разрывом небольшого кровеносного сосуда.