WSJ сообщила о стоящем перед Хаменеи «экзистенциальном выборе»

Хаменеи нужно пойти на компромисс по вопросу ядерной и ракетной программ, а также поддержки Ираном вооруженных группировок, если он хочет решить экономические проблемы, иначе протесты продолжатся, заявили WSJ эксперты

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Протесты в Иране, вспыхнувшие в конце декабря, представляют собой одну из самых серьезных угроз руководству республики, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и аналитиков. Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, одному из самых долго правящих лидеров на Ближнем Востоке, предстоит сделать «экзистенциальный выбор», если он хочет сохранить власть, пишет издание.

Иран сможет решить экономические проблемы, ставшие поводом для массового недовольства, только в случае ослабления международных санкций, заявил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Норман Руле. Для этого Хаменеи должен будет пойти на компромисс, в частности, по ядерной программе. Власти десятилетиями настаивали на том, что Иран имеет право развивать ее в гражданских целях. Президент США Дональд Трамп требует от Тегерана полностью отказаться от обогащения урана.

Режиму придется пойти на уступки не только по вопросу обогащения урана, но и ракетной программы, а также миссию зарубежного крыла Корпуса стражей исламской революции, которое поддерживает сеть вооруженных группировок, считает Руле.

По словам экс-сотрудника разведки, без компромиссов иранский лидер столкнется с будущим, «в котором неизбежны общенациональные протесты и высока вероятность смены режима, либо из-за народных волнений, либо в результате внешних действий». По мнению других аналитиков, с которыми поговорила WSJ, беспорядки в стране неизбежно вспыхнут снова, несмотря на их жесткое подавление. «Без серьезных компромиссов разрыв между населением и государством непреодолимым», — считает эксперт из Колледжа Вильгельма и Марии в Виргинии Пейман Джафари.

Video

Аналитики отмечают, что в окружении лидера обсуждают возможные сценарии в случае ухода Хаменеи. Хотя аятолла обладает религиозным авторитетом, наиболее весомой политической и экономической силой сейчас является КСИР, считают они.

С момента назначения Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009 году, из-за рота цен на бензин в 2019-м. В 2022-м причиной стала гибель 22-летней иранки Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».

В ходе нынешних протестов, по оценкам правозащитников, погибли по меньшей мере 2,6 тыс. человек, это самый высокий показатель за время правления Хаменеи, отмечает WSJ. Иранская организация IHRNGO (находится в Осло) сообщает о 3,4 тыс. погибших, указывая, что точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета.

Власти Ирана возлагают ответственность за протесты, которые начались на фоне резкого роста цен и обвального падения курса риала, на США и Израиль. Хаменеи заявил, что протестующие стремятся угодить Трампу, руки которого «запятнаны кровью иранцев».