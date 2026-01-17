Набоков и книга про доллар: что советует почитать экономист Задорнов

Книга Кеннета Рогоффа о становлении доллара мировой валютой полезна для понимания тенденций в мировой экономике, считает Задорнов. Вне работы экономист читает книги Набокова из-за их поучительного посыла и «необычного» языка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Экс-глава Минфина и банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов рассказал РБК, что недавно открыл для себя книгу «Наш доллар. Ваши проблемы» Кеннета Рогоффа. Кроме того, экономист сейчас перечитывает некоторые романы Владимира Набокова.

«Я читаю Кеннета Рогоффа «Наш доллар. Ваши проблемы». Интересно фактически прослеживание роли доллара как доминирующей валюты последние полвека и его перспективы через призму изменения ролей в мировой экономике. Очень полезно для понимания будущих тенденций мировых валют и мировой финансовой системы», — поделился Задорнов.

По его словам, из непрофессиональной литературы он сейчас перечитывает произведения Набокова, с которыми познакомился еще в школе и институте: например, «Другие берега» или «Дар». «Набоков — прекрасный писатель с очень необычным языком, и очень поучительно», — отметил Задорнов.

Фрагмент книги: Владимир Набоков, «Другие берега» «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, в которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час».

Михаил Задорнов родился в 1963 году в Москве. В 1984-м окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, в 1988-м отучился в аспирантуре Института экономики АН СССР. В 1989 году Задорнов занял должность члена Госкомиссии по экономической реформе, стал одним из авторов не принятой программы «500 дней» по переходу Советского Союза от плановой экономики к рыночной для преодоления кризиса 1990 года.

С 1997 по 1999 год занимал должность главы Министерства финансов России, в августе 1998 года он участвовал в принятии решения о дефолте. В 1999-м Задорнов был назначен первым заместителем председателя правительства России, в мае—сентябре был спецпредставителем президента России по связям с международными финансовыми организациями.

С 2005 по 2018 год Задорнов возглавлял банк ВТБ24, с декабря 2016 по май 2017-го входил в правление ВТБ. В 2018-м по предложению ЦБ он перешел на пост главы санируемого ФК «Открытие» и покинул его в 2023 году после объединения банка с ВТБ.