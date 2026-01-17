Аэропорт Волгограда ограничил полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности.

Последний раз воздушная гавань приостанавливала полеты 16 января.

Этой ночью ограничения вводили также аэропорты Саратова и Краснодара.