 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Аэропорт Волгограда ограничил полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности.

Последний раз воздушная гавань приостанавливала полеты 16 января.

Этой ночью ограничения вводили также аэропорты Саратова и Краснодара.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Теги
Волгоград аэропорты Росавиация
Материалы по теме
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Краснодара запретил полеты
Политика
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Аэропорт Волгограда ограничил полеты Общество, 08:25
Мексика объяснила уведомление США о рисках полетов над Латинской Америкой Политика, 08:22
В Канаде напомнили о 5 статье НАТО после угроз США захватить Гренландию Политика, 08:18
Минобороны отчиталось о перехвате 99 БПЛА за ночь Политика, 07:40
Экс-генсек НАТО призвал к диалогу с Россией «как с соседом» Политика, 07:28
Мачадо заявила о миссии Венесуэлы и приходе к власти «в правильное время» Политика, 07:12
Москвичей 17 января ждут 15-градусные морозы без осадков Общество, 07:01
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Как определить, где вы в карьере и как растить «карьерный капитал» Образование, 07:00
FT узнала, что США думают создать «Совет мира» для Украины как в Газе Политика, 06:47
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в двух районах Политика, 06:18
Бастрыкин запросил отчет по делу о гибели мужчины при сходе снега с крыши Общество, 06:15
WSJ узнала, что США угрожают Сирии вернуть санкции из-за курдов Политика, 05:45
Дания назвала Россию более серьезной угрозой Гренландии, нежели США Политика, 05:41
Китай провел учения спецназа по «обезглавливанию по-венесуэльски» Политика, 04:58