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Русский след до Киева доведет
Газета № 186 (2683) (3110) Политика, 30 окт, 21:43
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Русский след до Киева доведет
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в работе на Украину
Расследование о вмешательстве России в выборы президента США дало неожиданные результаты — главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту предъявлено обвинение в заговоре против США за работу на Украину
Дональд Трамп и Пол Манафорт (Фото: Evan Vucci / AP)

В чем обвинили Манафорта

Обвинения Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу были выдвинуты большим жюри округа Колумбия. Обвинительное заключение 30 октября распространил в своем письме спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет независимое расследование по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, все они связаны с нарушениями американских законов из-за работы обвиняемых на правительство Украины, украинского президента Виктора Януковича и его Партию регионов, а также партию «Оппозиционный блок».

«Пол Манафорт и Ричард Гейтс годами работали политическими консультантами и лоббистами. Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов, Януковича и «Оппозиционного блока» (партии-преемницы Партии регионов)», — говорится в тексте обвинения. В опубликованном тексте есть фактические ошибки: Юлия Тимошенко названа предшественником Януковича на посту президента, хотя она высший пост на Украине никогда не занимала.

За работу с Украиной Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода, а чтобы скрыть эти платежи, с 2006 по 2016 год создали сеть многочисленных иностранных корпораций, партнерств и банковских счетов, говорится в тексте обвинения. Подставные компании, указано в документе, были созданы на Кипре, Сейшельских островах, в государстве Сент-Винсент и Гренадины. В списке 17 компаний из США, 12 — с Кипра, две — из Сент-Винсента, одна — из Великобритании.

Всего через офшорные счета прошло более $75 млн, утверждает обвинение. Манафорт отмыл $18 млн, которые использовал, чтобы покупать недвижимость, товары и услуги в США, Гейтс перевел через офшоры более $3 млн.

Основную деятельность по политическому консалтингу Манафорт и Гейтс вели через созданную Манафортом и другим его партнером компанию Davis Manafort Partners. У этой компании были сотрудники в США, на Украине и в России, говорится в обвинении. В 2011 году Манафорт в одиночку создал компанию DMP International, чтобы заниматься работой с иностранными клиентами. Он был единственным ее владельцем. Гейтс был сотрудником обеих упомянутых компаний.

Перечисленные факты указывают на то, что имел место заговор против США, говорится в обвинении. «В период примерно с 2006 по 2017 год — обе даты являются ориентировочными — Пол Манафорт и Ричард Гейтс в федеральном округе Колумбия и за его пределами сознательно и намеренно действовали сообща для обмана [властей] США, затрудняя, ослабляя и подрывая правительственные функции госведомства, а именно Министерства юстиции и Министерства финансов», объясняется суть «заговора» в обвинении. ​Согласно законодательству, гражданин США должен подать в Министерство юстиции информацию о том, в чью пользу будет вестись лоббистская работа, каковы будут сумма вознаграждения и основные действия, которые американский гражданин или компания намерены при этом предпринять.

Пол Манафорт (Фото: Mary Altaffer / AP)

Манафорт и Гейтс обвиняются в отмывании денег, сокрытии от Минфина данных о полученных ими средствах от иностранных компаний, нарушении закона о декларировании иностранных счетов, нарушении закона о регистрации иностранных агентов и в предоставлении ложных свидетельств. Обвинения Манафорту были предъявлены в офисе ФБР в Вашингтоне, куда он явился добровольно. По подсчетам AP, Манафорту грозит до 80 лет тюремного заключения.

Предвыборный штаб Трампа Манафорт возглавлял с марта по август 2016 года. Его отставку источники издания Politico связывали с недовольством семьи Трампа возможными связями Манафорта с Россией и Украиной. С начала расследования Мюллера Манафорт стал одним из главных его фигурантов, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники. В августе у Манафорта прошел обыск.

«Никакого тайного сговора»

«Извините, но все это было за годы до того, как Пол Манафорт стал частью кампании... Кроме того, нет никакого тайного сговора!» — отреагировал на предъявление обвинений президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.

Мюллер возглавил расследование возможных связей Трампа и его команды с Россией, вмешательство Москвы в выборы и других связанных с этим эпизодов в мае этого года.

Предъявленные в понедельник обвинения связаны исключительно с работой Манафорта на Украине, но не с возможным российским вмешательством, обращает внимание руководитель Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Однако, указывает эксперт, обвинение еще может быть дополнено и «какая-то тема с русскими клиентами может появиться». Для отношений США с Украиной информация из обвинения большого значения иметь не будет, полагает Минченко.

Предъявленные Манафорту обвинения пока к России отношения не имеют, и с формальной точки зрения они не могут повлиять на российско-американские отношения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Более того, отмечает эксперт, поскольку все это проходило во время президентства Барака Обамы, Трамп пытается перехватить инициативу и «перевести стрелки» на администрацию своего предшественника, в частности на Хиллари Клинтон, которая могла бы быть косвенно причастна к подобным махинациям.

В то же время, указывает Кортунов, Манафорт «работал на целый ряд российских компаний, включая организации бизнесмена Олега Дерипаски, и этому есть документальные подтверждения». Кортунов полагает, что «опасность для России заключается в том, что Манафорт в рамках договоренности о сотрудничестве со следствием «может начать выдавать не совсем удобную для России информацию о том, чем он занимался по российскому направлению».

О том, что следствие, скорее всего, будет давить на Манафорта и предлагать ему заключить сделку, пишет Bloomberg.

Обвинение советнику

Также в понедельник, 30 октября, стало известно, что Джордж Пападопулос, бывший во время предвыборной кампании советником штаба Трампа по внешней политике, признал себя виновным в даче ложных показаний на допросе в ФБР, который состоялся в январе этого года, и начал сотрудничество с Мюллером.

Из опубликованных материалов ФБР следует, что Пападопулос хотел устроить в 2016 году Трампу встречу с российским руководством, для чего встретился в Италии с не названным в документе профессором. Встреча с профессором прошла примерно 14 марта 2016 года. Спустя три дня Пападопулос встретился с профессором в Лондоне, тот познакомил его с россиянкой, которая была представлена Пападопулосу как «племянница Владимира Путина» со связями с высокопоставленными российскими чиновниками. Целью их встречи, по утверждению Пападопулоса, было «обсуждение отношений России и США при президентстве Дональда Трампа».

В документе есть сноска: «Впоследствии Пападопулос узнал, что россиянка не была родственницей президента Путина. Кроме того, Пападопулос надеялся, что профессор и россиянка представят его российскому послу в Лондоне, чего они не сделали».

На первых показаниях Пападопулос говорил, что встреча с профессором прошла задолго до его поступления на работу в штаб (21 марта). Как отмечается в документе, профессор проявил интерес к Пападопулосу, только когда узнал, что тот собирается присоединиться к предвыборному штабу Трампа.

Авторы: Полина Химшиашвили, Анжелика Басисини.
Теги: Дональд Трамп , Пол Манафорт , Роберт Мюллер , расследование связей Трампа с Россией , вмешательство России в выборы ...
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