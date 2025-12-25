Зеленский лишил стипендии решившую выступать за Россию чемпионку Европы
Прыгунья в воду София Лыскун, решившая сменить спортивное гражданство на российское, была лишена стипендии президента Украины «для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов», следует из указа Владимира Зеленского.
Также президентской стипендии лишили тренера Лыскун Александру Сендзюк. Выплаты им назначили в апреле 2025 года.
Лыскун родилась в Луганске. В начале декабря она заявила, что хочет выступать за сборную России. В Федерации водных видов спорта России тогда заявили ТАСС, что готовы помочь спортсменке с выбором региона и тренировочной базой для подготовки.
Лыскун выиграла серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также взяла четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы.
Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт назвал поступок Лыскун предательством, а Украинская федерация прыжков в воду исключила спортсменку из сборной, лишила ее «всех званий и наград, полученных под эгидой федерации» и заявила о планах добиться для нее карантина при переходе в российскую команду.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти
Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика
Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада