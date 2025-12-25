 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Зеленский лишил стипендии решившую выступать за Россию чемпионку Европы

Зеленский лишил стипендии решившую выступать за Россию чемпионку Европы Лыскун
Прыгунью в воду Софию Лыскун и ее тренера на Украине лишили президентских стипендий. Родившаяся в Луганске спортсменка в начале декабря сообщила о планах выступать за Россию
София Лыскун
София Лыскун (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Прыгунья в воду София Лыскун, решившая сменить спортивное гражданство на российское, была лишена стипендии президента Украины «для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов», следует из указа Владимира Зеленского.

Также президентской стипендии лишили тренера Лыскун Александру Сендзюк. Выплаты им назначили в апреле 2025 года.

Лыскун родилась в Луганске. В начале декабря она заявила, что хочет выступать за сборную России. В Федерации водных видов спорта России тогда заявили ТАСС, что готовы помочь спортсменке с выбором региона и тренировочной базой для подготовки.

В НОК Украины назвали предательством смену гражданства чемпионкой Европы
Спорт
София Лыскун

Лыскун выиграла серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также взяла четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды на чемпионатах Европы.

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт назвал поступок Лыскун предательством, а Украинская федерация прыжков в воду исключила спортсменку из сборной, лишила ее «всех званий и наград, полученных под эгидой федерации» и заявила о планах добиться для нее карантина при переходе в российскую команду.

