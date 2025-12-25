 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Фонтанка» сообщила об обысках у главы Кронштадта

Андрей Кононов
Андрей Кононов (Фото: andrey_a_kononov / VK)

ФСБ проводит следственные действия на рабочем месте у главы Кронштадта Андрея Кононова, сообщает «Фонтанка».

Силовиков интересуют контракты одной из компаний, которая в последние два года получила сразу несколько крупных подрядов на благоустройство Кронштадта, пишет издание.

Кононов является главой администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга с февраля 2023 года. До этого он был помощником депутата Леонида Слуцкого и советником на на замруководителя администрации президента России.

По данным «Фонтанки», 25 декабря был задержан замглавы Петродворцовой районной администрации Максим Петров, а 22 декабря — заместитель военного прокурора Ильшат Купкенов по делу о взятки. Эти меры могут быть связаны с делом о распределении средств в связи с военной операцией, отмечает издание.

В 2022-м Следственный комитет задерживал чиновников из администрации Кронштадта по делу о взятке. По версии следствия, сотрудники администрации получили деньги за то, чтобы подписали документы о приемке работы при реставрации объекта культурного наследия «Ограды» на Флотской улице.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Доброва
обыски ФСБ Санкт-Петербург Кронштадт
