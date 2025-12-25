«Фонтанка» сообщила об обысках у главы Кронштадта
ФСБ проводит следственные действия на рабочем месте у главы Кронштадта Андрея Кононова, сообщает «Фонтанка».
Силовиков интересуют контракты одной из компаний, которая в последние два года получила сразу несколько крупных подрядов на благоустройство Кронштадта, пишет издание.
Кононов является главой администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга с февраля 2023 года. До этого он был помощником депутата Леонида Слуцкого и советником на на замруководителя администрации президента России.
По данным «Фонтанки», 25 декабря был задержан замглавы Петродворцовой районной администрации Максим Петров, а 22 декабря — заместитель военного прокурора Ильшат Купкенов по делу о взятки. Эти меры могут быть связаны с делом о распределении средств в связи с военной операцией, отмечает издание.
В 2022-м Следственный комитет задерживал чиновников из администрации Кронштадта по делу о взятке. По версии следствия, сотрудники администрации получили деньги за то, чтобы подписали документы о приемке работы при реставрации объекта культурного наследия «Ограды» на Флотской улице.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти
Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика
Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада