От Найроби до Софии: как в мире отпраздновали Рождество

Президент США Дональд Трамп во время традиционного отслеживания местоположения Санты. Традиция возникла из-за опечатки в газете в 1955 году, когда вместо номера телефона универмага, по которому дети могли позвонить и поговорить с Сантой, был указан номер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). С тех пор каждый год на протяжении 70 лет командование отслеживает перемещения Санта-Клауса в рождественскую ночь. Президент вместе с первой леди отвечал на звонки детей.