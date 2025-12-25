От Найроби до Софии: как в мире отпраздновали Рождество
В ночь на 25 декабря Рождество отметили католики, протестанты, а также прихожане нескольких православных церквей, в том числе Кипрской и Болгарской. Как верующие встретили праздник — в фоторепортаже РБК
Президент США Дональд Трамп во время традиционного отслеживания местоположения Санты. Традиция возникла из-за опечатки в газете в 1955 году, когда вместо номера телефона универмага, по которому дети могли позвонить и поговорить с Сантой, был указан номер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). С тех пор каждый год на протяжении 70 лет командование отслеживает перемещения Санта-Клауса в рождественскую ночь. Президент вместе с первой леди отвечал на звонки детей.
Водитель и пассажиры велотакси на Манхэттене, Нью-Йорк.
Санта-Клаус в Котону, Бенин.
Участники ежегодного рождественского купания в Хеленс-Бей, Северная Ирландия. В благотворительном заплыве участвовали около 500 человек. Мероприятие проводится в 29-й раз, среди участников был министр окружающей среды автономии.
Традиционный рождественский парад в Назарете, Израиль. В этом городе, согласно Новому Завету, Иисус провел детство и юность. Доля христиан среди населения современного города оценивается от 20 до 30%, остальные горожане — мусульмане.
Работники Нью-Йоркской фондовой биржи во время сокращенного рабочего дня накануне Рождества.
Ежегодное катание Санты на водных лыжах в Александрии, штат Вирджиния, США.
Музыкальное выступление во время службы в церкви в Карачи, Пакистан.
Служба в Найроби.
Дайвер в костюме Санты в океанариуме в Токио.
Папа римский Лев XIV после службы в Соборе Святого Петра в Ватикане.
Девушки в канун Рождества на улице Тегерана.
Рождественская месса на стадионе в Джакарте.
Утренняя месса в церкви в Вифлееме, западный берег реки Иордан.
Подготовка к мессе в католической церкви в Сринагаре, регион Джамму и Кашмир, Индия.
Посетительница мессы в храме Святого Александра Невского в Софии.
Празднования в Мехико. Для имитации снега распылили мыльную пену.
Месса в католическом кафедральном соборе Сишику, Пекин.
Месса в церкви в Стамбуле.
Посетители с банкнотами в руках на мясном аукционе в Лондоне.
