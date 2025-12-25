 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
От Найроби до Софии: как в мире отпраздновали Рождество

Появились фотографии празднования Рождества в разных странах

В ночь на 25 декабря Рождество отметили католики, протестанты, а также прихожане нескольких православных церквей, в том числе Кипрской и Болгарской. Как верующие встретили праздник — в фоторепортаже РБК
Президент США Дональд Трамп во время традиционного отслеживания местоположения Санты. Традиция&nbsp;возникла из-за опечатки в газете в 1955 году, когда вместо номера телефона универмага, по которому дети могли позвонить и поговорить с Сантой, был указан номер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). С тех пор каждый год на протяжении 70 лет командование отслеживает&nbsp;перемещения Санта-Клауса в рождественскую ночь. Президент вместе с первой леди отвечал на звонки детей.&nbsp;
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Водитель и пассажиры велотакси&nbsp;на&nbsp;Манхэттене, Нью-Йорк.
Фото: Adam Gray / Reuters

Санта-Клаус в Котону, Бенин.
Фото: Charles Placide Tossou / Reuters

Участники ежегодного рождественского купания в Хеленс-Бей, Северная Ирландия. В благотворительном заплыве участвовали около 500 человек. Мероприятие проводится в 29-й раз, среди участников&nbsp;был&nbsp;министр окружающей среды автономии.
Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Традиционный рождественский парад в Назарете, Израиль. В этом городе, согласно Новому Завету, Иисус провел детство и юность. Доля христиан среди населения современного города оценивается от 20 до 30%, остальные горожане&nbsp;&mdash; мусульмане.
Фото: Amir Levy / Getty Images

Работники Нью-Йоркской фондовой биржи во время сокращенного рабочего дня накануне Рождества.
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Ежегодное катание Санты на водных лыжах в Александрии, штат Вирджиния, США.
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Музыкальное выступление во время службы в церкви в Карачи, Пакистан.
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Служба в Найроби.
Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Дайвер в костюме Санты в океанариуме в Токио.
Фото: Issei Kato / Reuters

Папа римский Лев XIV после службы в Соборе Святого Петра в Ватикане.
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Девушки в канун Рождества на улице Тегерана.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Рождественская месса на стадионе в Джакарте.
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Утренняя месса в церкви в Вифлееме, западный берег реки Иордан.
Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Подготовка к мессе в католической церкви в Сринагаре, регион&nbsp;Джамму и Кашмир, Индия.
Фото: Sharafat Ali / Reuters

Посетительница мессы в храме Святого Александра Невского в Софии.
Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Празднования в Мехико. Для имитации снега распылили мыльную пену.
Фото: Raquel Cunha / Reuters

Месса в католическом кафедральном соборе Сишику, Пекин.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Месса в церкви в Стамбуле.
Фото: Burak Kara / Getty Images

Посетители с банкнотами в руках на мясном аукционе в Лондоне.
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Владимир Андреев
мультимедиа Рождество праздники католики
