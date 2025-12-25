 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Главные роли актрисы Веры Алентовой. Видео

Вдова Владимира Меньшова актриса Вера Алентова ушла из жизни. Она сыграла в десятках фильмов и получила всемирную известность за главную роль в оскароносном фильме «Москва слезам не верит»

Главные роли актрисы Веры Алентовой. Видео
Video

Народная артистка России, актриса театра и кино Вера Алентова ушла из жизни, сообщили в Театре им. Пушкина, где артистка служила 60 лет. Вдовы режиссера Владимира Меньшова не стало на 84-м году жизни. Там произошедшее назвали «большим горем».

Всего артистка снялась в более чем 30 фильмах и сериалах, преподавала во ВГИКе и состояла в Российской академии кинематографических искусств.

Всемирную известность Алентова получила благодаря исполнению главной роли в фильме своего супруга «Москва слезам не верит» (1980). В том же году по результатам опроса журнала «Советский экран» Алентову назвали лучшей актрисой года. А картина впоследствии была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

При этом кинодебют актрисы состоялся еще в 1965 году. Она сыграла роль преподавательницы Лидии Федоровны в драме о советских летчиках-истребителях «Дни летные» Николая Литуса и Леонида Ризина. Артистка признавалась, что осталась недовольна своим исполнением. Затем у нее было только несколько эпизодических ролей. На экраны Алентова вернулась только в 1975-м, сыграв главную роль в многосерийной ленте «Такая короткая долгая жизнь».

В 1983-м вышла картина режиссера Юлия Райзмана «Время желаний», где Алентова сыграла главную роль. В 1986-м за нее Алентова получила звание лауреата Государственной премии РСФСР. В 1987 году актриса сыграла учительницу Валендру в экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война», а в 1995-м появилась в ленте своего супруга Владимира Меньшова «Ширли-Мырли».

Последнюю роль Алентова сыграла в кинофильме Виктора Гинзбурга «Ампир V» (2022) по одноименному роману Виктора Пелевина, однако лента так и не вышла в российский прокат.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Доброва
Вера Алентова актриса смерть кино
Вера Алентова фото
Вера Алентова
актриса
21 февраля 1942 года
В театре имени Пушкина назвали смерть Алентовой большим горем
Общество
