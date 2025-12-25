РУСАДА дисквалифицировало 20-летнего рекордсмена по легкой атлетике
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлета Никиту Великоцкого на 15 месяцев за нарушение порядка предоставления информации о месте нахождения. Об этом сообщается на сайте организации.
Великоцкий в течение 12 месяцев три раза пропустил тест или не предоставил данные о своем местонахождении для взятия пробы.
20-летний легкоатлет отстранен от соревнований с 31 июля 2025 года. В срок дисквалификации будет зачтен период его временного отстранения, начавшийся 23 июня. Дата окончания — 22 сентября 2026 года.
В сентябре 2024 года Великоцкий установил рекорд России в эстафете 4x110 м с барьерами (59,67 секунды) среди юниоров U20 в составе сборной Санкт-Петербурга. В июле 2025 спортсмену было присвоено звание мастера спорта.
Также РУСАДА на три года дисквалифицировало борца греко-римского стиля Турпал-Али Зурмаева за метаболит дростанолона и на четыре года легкоатлетку Оксану Костикову за лигандрол.
