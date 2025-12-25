Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
Сын бывшего американского президента Джо Байдена Хантер сравнил Украину со змеиным логовом. Об этом он заявил в интервью The New York Post.
Байден напомнил, что в 2014 году вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая платила ему по $1 млн в год, несмотря на отсутствие опыта в отрасли.
«Я был очень, очень наивен в отношении того, каким змеиным логовом является Украина. Какой абсолютный, ну, то есть какой уровень коррупции там [все еще] ошеломляющий», — сказал Хантер.
Он назвал свою работу в Burisma Holdings абсолютной ошибкой, Хантер связал это с политической позицией, «в которую это поставило всех нас».
Хантер Байден входил в совет директоров крупнейшей нефтегазовой компании на Украине Burisma Holdings с 2014 по 2019 год. В 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин инициировал коррупционное расследование в отношении компании, однако его отправили в отставку.
Республиканцы считают, что это произошло из-за давления Байдена-старшего на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко. По словам адвоката экс-президента США Рудольфа Джулиани, Шокин имел доказательства отмывания денег Burisma Holdings. Джулиани также утверждал, что Байден угрожал задержать отправку помощи в размере $1 млрд Украине.
В апреле 2024 года Следственный комитет России возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. Ведомство считает, что поступившие через коммерческие организации деньги, в частности через Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами. О каких террористических атаках идет речь, в ведомстве тогда не уточнили.
