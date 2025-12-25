 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стало известно место прощания с Верой Алентовой

Прощание с народной артисткой Верой Алентовой состоится в Театре Пушкина
Вера Алентова
Вера Алентова (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в Театре имени Пушкина в Москве, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Писарев. 

Умерла Вера Алентова
Общество
Вера Алентова в фильме &laquo;Москва слезам не верит&raquo;

Вера Алентова известна своими ролями в фильме «Москва слезам не верит», картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также «Время желаний».

Вера Алентова прожила в браке с режиссером Владимиром Меньшовым более 50 лет, вплоть до смерти мужа в 2021 году. У них есть дочь — Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
артистка церемония прощания
