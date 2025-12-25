Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) и бывший премьер-министр Сергей Степашин предложил полностью заблокировать WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Такое заявление он сделал в беседе с ТАСС.
По его словам, на это придется пойти, если мессенджер не отреагирует на требования Роскомнадзора.
«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал Степашин.
Председатель АЮР заявил, что происходящие в России теракты координируются через WhatsApp. Кроме того, в мессенджере несколько раз блокировали чаты «явно экстремистского и террористического характера».
Вместе с тем Степашин призвал развивать отечественные соцсети, включая Max. Там, по его словам, будут «все те же самые услуги, что есть в мессенджерах Meta, даже больше». В качестве примера он привел функции Госуслуг.
22 декабря Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. В связи с этим ведомство «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении мессенджера. В РКН подчеркнули, что он будет полностью заблокирован, если не начнет выполнять требования российских законов.
Представители WhatsApp при этом заявили о готовности сервиса бороться за свою российскую аудиторию. В компании отметили, что возможная блокировка затронет более 100 млн человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти
Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика
Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада