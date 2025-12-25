 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
0

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Степашин призвал заблокировать WhatsApp, если тот не учтет требования РКН
WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) придется закрывать, если его владельцы не отреагируют на требования Роскомнадзора, считает экс-премьер России Сергей Степашин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) и бывший премьер-министр Сергей Степашин предложил полностью заблокировать WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Такое заявление он сделал в беседе с ТАСС.

По его словам, на это придется пойти, если мессенджер не отреагирует на требования Роскомнадзора.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал Степашин.

Председатель АЮР заявил, что происходящие в России теракты координируются через WhatsApp. Кроме того, в мессенджере несколько раз блокировали чаты «явно экстремистского и террористического характера».

Горелкин назвал одной из причин ограничения WhatsApp утечку у дипломатов
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Вместе с тем Степашин призвал развивать отечественные соцсети, включая Max. Там, по его словам, будут «все те же самые услуги, что есть в мессенджерах Meta, даже больше». В качестве примера он привел функции Госуслуг.

22 декабря Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. В связи с этим ведомство «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении мессенджера. В РКН подчеркнули, что он будет полностью заблокирован, если не начнет выполнять требования российских законов.

Представители WhatsApp при этом заявили о готовности сервиса бороться за свою российскую аудиторию. В компании отметили, что возможная блокировка затронет более 100 млн человек.

Теги
Романов Илья
Сергей Степашин Whatsapp Роскомнадзор блокировка
