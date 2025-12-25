Последнее видео Веры Алентовой на прощании с актером Лобоцким

Video

Перед своей смертью народная артистка России Вера Алентова приехала на такси на церемонию прощания с актером Анатолием Лобоцким. Видео ее приезда опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как актриса выходит из такси и направляется к зданию театра имени Маяковского с цветами в руках. На записи также видно, как она жестом просит людей освободить ей проход, после чего поднимается по ступенькам в зал.

Народная артистка Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.

Позднее художественный руководитель Евгений Писарев уточнил ТАСС, что церемония прощания с народной артисткой пройдет в Театре имени Пушкина.