Последнее видео Веры Алентовой на прощании с актером Лобоцким
Перед своей смертью народная артистка России Вера Алентова приехала на такси на церемонию прощания с актером Анатолием Лобоцким. Видео ее приезда опубликовали в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как актриса выходит из такси и направляется к зданию театра имени Маяковского с цветами в руках. На записи также видно, как она жестом просит людей освободить ей проход, после чего поднимается по ступенькам в зал.
Народная артистка Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.
Позднее художественный руководитель Евгений Писарев уточнил ТАСС, что церемония прощания с народной артисткой пройдет в Театре имени Пушкина.
