Общество⁠,
0

Последнее видео Веры Алентовой на прощании с актером Лобоцким

Появилось последнее видео с участием Веры Алентовой

Последнее видео Веры Алентовой на прощании с актером Лобоцким
Video

Перед своей смертью народная артистка России Вера Алентова приехала на такси на церемонию прощания с актером Анатолием Лобоцким. Видео ее приезда опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как актриса выходит из такси и направляется к зданию театра имени Маяковского с цветами в руках. На записи также видно, как она жестом просит людей освободить ей проход, после чего поднимается по ступенькам в зал.

Умерла Вера Алентова
Общество
Вера Алентова в фильме &laquo;Москва слезам не верит&raquo;

Народная артистка Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.

Позднее художественный руководитель Евгений Писарев уточнил ТАСС, что церемония прощания с народной артисткой пройдет в Театре имени Пушкина.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Вера Алентова кадры видео
Материалы по теме
Главные роли актрисы Веры Алентовой. Видео
Общество
