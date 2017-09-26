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Из-за Сирии стало тяжко
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Из-за Сирии стало тяжко
Газета № 161 (2658) (2609) Общество, 25 сен, 21:16
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Из-за Сирии стало тяжко
Число опасных преступлений в Чечне выросло более чем на 200%
В Чечне зафиксирован наибольший рост числа тяжких и особо тяжких преступлений за шесть месяцев 2017 года, следует из статистики Генпрокуратуры. Это связано с перекрытием канала переправки боевиков в Сирию, утверждают источники РБК
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

​Республика тяжких преступлений

Из всех преступлений, совершенных в России, на тяжкие и особо тяжкие приходится 22,3% (229 тыс.). Количество тяжких преступлений сократилось на 11%, а особо тяжких — выросло на 1%, говорится в докладе, который в понедельник, 25 сентября, был опубликован на сайте Генпрокуратуры.

В целом с января по июнь 2017 года в России зафиксировано более 1 млн преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, отмечается в документе. За первую половину 2017 года не раскрыто 239 убийств и покушений на убийство, 608 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти 200 тыс. краж, 7890 грабежей, 954 разбойных нападения.

Наибольший рост числа тяжких и особо тяжких преступлений зафиксирован в Чечне — с 68 до 211, этот показатель вырос на 210%. На втором месте — Карачаево-Черкесия, где количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 71 до 168. Более чем на 100% увеличилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в Чувашии — с 276 до 559.

Тяжкие и особо тяжкие преступления, согласно Уголовному кодексу России, в первую очередь связаны с посягательством на жизнь, здоровье и общественную безопасность. За тяжкие преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, а за особо тяжкие — от десяти лет вплоть до пожизненного.

Перекрытие зеленого коридора

Рост числа тяжких и особо тяжких преступлений в Чечне связан с активными оперативными мероприятиями по перекрытию так называемого зеленого коридора в Сирию, объяснил РБК источник в республиканском следственном управлении и подтвердил собеседник, близкий к местным правоохранительным органам.

«Лишившись возможности воевать в рядах ИГ (запрещенная в России организация. — РБК), боевики начали реализовывать себя на территории республики», — добавил источник. Только за прошедшие три дня на территории Чечни была пресечена деятельность двух преступных группировок. Во понедельник, 25 сентября, в Чечне задержали пять человек, подозреваемых в торговле оружием, еще троих уроженцев Чечни задержали в воскресенье, 24 сентября, по подозрению в похищении человека, рассказал собеседник РБК в следственном управлении.

Лидеры по числу преступлений

Помимо Чечни и Карачаево-Черкесии рост преступности надзорное ведомство зафиксировало в Туве, Марий Эл, Калужской, Саратовской, Магаданской и Челябинской областях.

Лидером по общему количеству зарегистрированных преступлений за первые шесть месяцев 2017 года стала Москва. В докладе Генпрокуратуры говорится, что в столице было совершенно почти 72 тыс. преступлений. На втором месте находится Московская область, где количество зарегистрированных преступлений превысило 43 тыс. В тройке лидеров, согласно данным Генпрокуратуры, оказался и Краснодарский край, где зафиксировали 33 тыс. преступлений.

Москва — один из самых спокойных в криминальном плане городов, число преступлений в данном случае не отражает уровень преступности, сказал РБК доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции Александр Гуров. Если учитывать, что население здесь составляет около 12 млн человек плюс 3 млн приезжих, то очевидно, что число преступлений в столице будет высоким, считает эксперт. «Обычно расчет [уровня преступности] идет из количества преступлений, которые приходятся на 10 тыс. жителей города», — говорит Гуров.

В десятку лидеров рейтинга Генпрокуратуры по количеству зарегистрированных преступлений вошли также Челябинская область, Башкирия, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Десятое место по количеству преступлений занял Красноярский край — более 25 тыс. преступлений. Санкт-Петербург не вошел в десятку самых криминальных регионов, он находится на 11-м месте, количество преступлений здесь составило 24 тыс.

Снижение количества преступлений было зафиксировано в 76 регионах. Лидером тут стала Вологодская область, где их число снизилось на 30%.

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Филатов.
Теги: статистика , Генпрокуратура , преступления , регионы России
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