 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,55 x 4 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 5,9 x 4,15 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,08 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Бывшая первая ракетка России Касаткина получила гражданство Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина получила гражданство Австралии
Теннисистка заявила, что она «счастлива, благодарна и свободна». За Австралию Касаткина выступает с марта 2025 года
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии. 28-летняя бывшая первая ракетка России выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото с сертификатом о присвоении гражданства Австралии.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — подписала пост Касаткина.

Теннисистка в конце марта 2025 года получила ВНЖ и стала выступать за Австралию. При этом сезон для нее сложился неудачно — ни одного титула, 19 выигранных матчей при 22 поражениях на турнирах WTA. Впервые с 2019 года у нее было больше проигрышей, чем побед.

Сейчас Касаткина занимает 48-е место в мировом рейтинге (лучший результат — восьмая строчка в октябре 2022-го), на ее счету восемь титулов WTA. В составе сборной России в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис смена гражданства Дарья Касаткина Австралия
Дарья Касаткина фото
Дарья Касаткина
спортсменка, теннисистка
7 мая 1997 года
Материалы по теме
Касаткина заявила, что гордится выступать за Австралию
Спорт
Касаткина ответила на вопрос о выступлении за сборную Австралии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
ФСБ предотвратила поджог административного здания в Хабаровском крае Политика, 12:02
Белый дом усомнился в возможности Дании защитить Гренландию Политика, 11:52
Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики Политика, 11:40
Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса Спорт, 11:34
Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва Общество, 11:31
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким Общество, 11:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Глава Бурятии сообщил о проверке после жалобы женщины на побои в полиции Политика, 11:25
Как вернуть себе радость жизни — практики из буддизма и нейронаукиПодписка на РБК, 11:25
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:09
Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы Общество, 11:06
Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Спорт, 11:05
Во Франции заявили, что не исключают контактов с Россией Политика, 11:01
Планы, которые не пугают: как начать год в комфортном темпеПодписка на РБК, 10:58