Бывшая первая ракетка России Касаткина получила гражданство Австралии
Теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии. 28-летняя бывшая первая ракетка России выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото с сертификатом о присвоении гражданства Австралии.
«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — подписала пост Касаткина.
Теннисистка в конце марта 2025 года получила ВНЖ и стала выступать за Австралию. При этом сезон для нее сложился неудачно — ни одного титула, 19 выигранных матчей при 22 поражениях на турнирах WTA. Впервые с 2019 года у нее было больше проигрышей, чем побед.
Сейчас Касаткина занимает 48-е место в мировом рейтинге (лучший результат — восьмая строчка в октябре 2022-го), на ее счету восемь титулов WTA. В составе сборной России в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко