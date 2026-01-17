Бывшая первая ракетка России Касаткина получила гражданство Австралии

Теннисистка заявила, что она «счастлива, благодарна и свободна». За Австралию Касаткина выступает с марта 2025 года

Дарья Касаткина (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии. 28-летняя бывшая первая ракетка России выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото с сертификатом о присвоении гражданства Австралии.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — подписала пост Касаткина.

Теннисистка в конце марта 2025 года получила ВНЖ и стала выступать за Австралию. При этом сезон для нее сложился неудачно — ни одного титула, 19 выигранных матчей при 22 поражениях на турнирах WTA. Впервые с 2019 года у нее было больше проигрышей, чем побед.

Сейчас Касаткина занимает 48-е место в мировом рейтинге (лучший результат — восьмая строчка в октябре 2022-го), на ее счету восемь титулов WTA. В составе сборной России в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.