Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,55 x 4 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 5,9 x 4,15 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,08 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Бобровский после приема в Белом доме впервые в карьере пропустил 9 шайб

Бобровский после приема в Белом доме впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб
«Флорида» проиграла «Каролине» со счетом 1:9, россияне Никишин и Свечников забросили по шайбе и сделали по одной голевой передаче
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

«Флорида Пантерз» проиграла «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:9 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей две шайбы забросили российские игроки — защитник Александр Никишин (37-я минута) и форвард Андрей Свечников (45). Хет-трик сделал датчанин Николай Элерс (19, 52, 54).

Свечников и Никишин также отметились голевыми передачами.

Российский голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 26 бросков из 35. 37-летний россиянин впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб. Предыдущий антирекорд у него был в марте 2025-го — семь голов от «Анахайм Дакс».

Накануне «Флориду» в Белом дома принял президент США Дональд Трамп. Во время приема он назвал Бобровского легендарным, отметив его сухие матчи в плей-офф и вклад во вторую подряд победу команды в Кубке Стэнли.

Бобровский после приема в Белом доме впервые в карьере пропустил 9 шайб
Video

24-летний Никишин забросил шестую шайбу в сезоне, всего у него 20 очков в 47 матчах. По количеству голов за сезон среди защитников-новичков в истории клуба россиянин поднялся на третье место, больше забивали Джастин Фолк (8; 2011/12) и Джейми Макбейн (7; 2010/11).

На счету 25-летнего Свечникова 37 (13+24) очков в 48 матчах сезона. Форвард довел число набранных очков в НХЛ за карьеру до 401 (164+237) и стал 27-м россиянином, преодолевшим отметку 400 очков.

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский Каролина Харрикейнз Александр Никишин Андрей Свечников россияне в НХЛ
