Бобровский после приема в Белом доме впервые в карьере пропустил 9 шайб

«Флорида» проиграла «Каролине» со счетом 1:9, россияне Никишин и Свечников забросили по шайбе и сделали по одной голевой передаче

Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

«Флорида Пантерз» проиграла «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:9 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей две шайбы забросили российские игроки — защитник Александр Никишин (37-я минута) и форвард Андрей Свечников (45). Хет-трик сделал датчанин Николай Элерс (19, 52, 54).

Свечников и Никишин также отметились голевыми передачами.

Российский голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 26 бросков из 35. 37-летний россиянин впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб. Предыдущий антирекорд у него был в марте 2025-го — семь голов от «Анахайм Дакс».

Накануне «Флориду» в Белом дома принял президент США Дональд Трамп. Во время приема он назвал Бобровского легендарным, отметив его сухие матчи в плей-офф и вклад во вторую подряд победу команды в Кубке Стэнли.

24-летний Никишин забросил шестую шайбу в сезоне, всего у него 20 очков в 47 матчах. По количеству голов за сезон среди защитников-новичков в истории клуба россиянин поднялся на третье место, больше забивали Джастин Фолк (8; 2011/12) и Джейми Макбейн (7; 2010/11).

На счету 25-летнего Свечникова 37 (13+24) очков в 48 матчах сезона. Форвард довел число набранных очков в НХЛ за карьеру до 401 (164+237) и стал 27-м россиянином, преодолевшим отметку 400 очков.