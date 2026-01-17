В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в 10:24 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Последний раз воздушная гавань приостанавливала полеты накануне, 16 января.

Минувшей ночью ограничения вводили также аэропорты Саратова и Краснодара. Сейчас ограничения в этих городах сняты.