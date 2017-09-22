Семь кругов «Оборонсервиса»

У крупнейшего холдинга Минобороны опять новый руководитель

У крупнейшего холдинга Минобороны «Гарнизон» спустя полгода вновь сменился руководитель. Вместо Ларисы Левиной временно исполняющим обязанности директора стал выходец из правительства Подмосковья Юрий Царикаев

Лариса Левина (Фото: Антон Беркасов для РБК)

Новый руководитель

У правопреемника «Оборонсервиса» — холдинга «Гарнизон» — вновь сменился руководитель, указано на сайте предприятия. Временно исполняющим обязанности директора холдинга, который управляет предприятиями по коммунальному обслуживанию военных частей, поставке еды, пошиву формы и строительству, стал Юрий Царикаев, указано на сайте «Гарнизона».​

Кто такой Юрий Царикаев 62-летний Юрий Царикаев родился во Владикавказе. В 1977 году окончил Калмыцкий государственный университет, в 2000 году — северокавказскую Академию государственной службы. В конце 1990-х годов Царикаев работал заместителем полномочного представителя правительства Ставропольского края при российском правительстве. В различное время Царикаев занимал должности ​начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по городу Кисловодск, а также работал заместителем руководителя УФНС России по Московской области. С марта 2011 года Царикаев занимал должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В апреле 2013 года был уволен по собственному желанию, а в сентябре того же года начал работу на руководящих должностях в «Оборонсервисе».

Предыдущий руководитель «Гарнизона» Лариса Левина проработала на этом посту менее полугода, и тоже в статусе временно исполняющего обязанности директора. Сейчас, как указано на сайте «Гарнизона», она занимает должность заместителя гендиректора холдинга. Ее понижение источник РБК, близкий к Минобороны, связывает с неисполнением поручения первого замминистра обороны Руслана Цаликова о приостановке продажи имущества «Гарнизоном».

Ранее руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Михаил Сапунов попросил Левину приостановить продажу непрофильного имущества Минобороны «до особого распоряжения». Соответствующее письмо от 17 августа есть в распоряжении редакции. Просьба была связана с устным указанием первого замминистра обороны Руслана Цаликова, отмечал начальник имущественного департамента.

В частности, 25 августа, несмотря на запрет, дочернее предприятие «Гарнизона» — «15 арсенал ВМФ» — продало взрывчатых веществ и пороха почти на 14 млн руб. через площадку ГУП «Агентство по госзаказу Республики Татарстан», которая стала продавцом без конкурса. Через эту же площадку 31 августа другая дочка «Гарнизона» — АО «6 Арсенал» — продала лом на 41 млн руб. Помимо этого, ​на 20 октября назначена продажа земельно-имущественного комплекса в Балашихе. Продавец — акционерное общество «Главное управление обустройства войск», начальная цена лота — 2,4 млрд руб.

На момент написания материала Левина и Царикаев на звонки РБК не отвечали.

Что такое «Гарнизон»

«Гарнизон» был образован в 2014 году на базе скандально известного «Оборонсервиса», из-за проблем с которым министр обороны Анатолий Сердюков ушел в 2012 году в отставку, а главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву в марте 2015 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу за хищение средств министерства и их отмывание (позднее почти все обвинения с нее сняли). Ущерб государству, по версии следствия, составил около 3 млрд руб.

Принадлежащий на 100% Минобороны холдинг «Гарнизон», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», был зарегистрирован в 2009 году для управления девятью субхолдингами военного ведомства. Это компании «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг» и «Славянка», в подчинении которых находится​ 160 предприятий. ​По итогам 2015 года чистый убыток «Гарнизона» составил 6,6 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Задолженность структур холдинга в середине 2015 года была около 340 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ».

Частая смена руководства

В мае 2013 года по инициативе главного военного прокурора Сергея Фридинского был уволен гендиректор тогда еще «Оборонсервиса» Сергей Хурсевич, занимавший эту должность с 2009 года. Хурсевич был снят с должности из-за обвинений в нанесении ущерба государству в размере 145 млн руб. Его место временно занял его заместитель Сергей Штыкулин, но он не смог закрепиться в должности на постоянной основе.



В ноябре 2013 года врио директора холдинга стал бывший чиновник имущественного департамента правительства Москвы Антон Посконин. В сентябре 2014 года его назначили гендиректором холдинга, но в 2015-м он покинул холдинг, так как не нашел общего языка со своим непосредственным куратором из Министерства обороны Русланом Цаликовым, отмечал «Коммерсантъ». На время поиска нового руководителя «Гарнизон» вновь временно возглавил Штыкулин.

В мае 2016 года стало известно, что временным руководителем «Гарнизона» стал Сергей Тен. Его задача заключалась в том, чтобы избавить холдинг от непрофильных активов и сократить консолидированный долг. Спустя год на место Тена пришла Лариса Левина. В разговоре с РБК Тен отметил, что свои задачи выполнил, а обязанности нового руководителя «из экономической плоскости уходят в корпоративную». «Лариса Левина для этого подходит лучше всех», — говорил Тен.

Причина частой смены руководителей «Гарнизона» «не носит объективного характера», пояснил РБК источник, близкий к департаменту имущественных отношений Минобороны. «Это следствие взаимоотношений и глубинных процессов, которые происходят в команде Шойгу. С одной стороны, все они единомышленники — все они в команде Шойгу и порвут на себе тельняшку, если необходимо. Но с другой стороны, у разных руководителей есть разное видение дальнейшего развития ситуации», — поясняет собеседник РБК.

Последние назначения — увольнение Тена и назначение Левиной — это решения замминистра обороны Тимура Иванова, уточняет источник. «С назначением Левиной Иванову отошел весь корпоративный сектор, где все руководящие должности заняли его люди. А это означало, что нарушена система сдержек и противовесов в ведомстве», — пояснил собеседник РБК. Новый же руководитель «Гарнизона» — человек, близкий к первому замминистра Руслану Цаликову, подчеркнул источник РБК.​