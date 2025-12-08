 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил о риске неисполнения семи из 121 цели развития России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Семь показателей из 121 в рамках достижения национальных целей развития России имеют высокий риск неисполнения, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
Экономика
Владимир Путин

Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года в мае 2024 года.

В указе глава государства утвердил национальные цели с ключевыми показателями по семи направлениям. Главными ориентирами выступили сохранение и укрепление здоровья нации, реализация потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда, экологическое благополучие, устойчивая экономика, технологическое лидерство, а также цифровая трансформация госуправления, экономики и социальной сферы.

Среди конкретных задач в указе перечислены: повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 и 81 года соответственно; снижение уровня бедности ниже 7 и 5% в те же сроки. Для многодетных семей целевой уровень бедности установлен на отметках 12 и 8%.

