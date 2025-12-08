Путин заявил о риске неисполнения семи из 121 цели развития России
Семь показателей из 121 в рамках достижения национальных целей развития России имеют высокий риск неисполнения, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
«В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года в мае 2024 года.
В указе глава государства утвердил национальные цели с ключевыми показателями по семи направлениям. Главными ориентирами выступили сохранение и укрепление здоровья нации, реализация потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда, экологическое благополучие, устойчивая экономика, технологическое лидерство, а также цифровая трансформация госуправления, экономики и социальной сферы.
Среди конкретных задач в указе перечислены: повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 и 81 года соответственно; снижение уровня бедности ниже 7 и 5% в те же сроки. Для многодетных семей целевой уровень бедности установлен на отметках 12 и 8%.
