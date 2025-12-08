В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России
Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил «Чемпионату», что команды лиги не поедут в Россию на декабрьский хоккейный турнир.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ранее на вопрос о планах на 80-летие отечественного хоккея в 2026 году сказал, что было бы здорово увидеть на Кубке «Первого канала» иностранные команды, например «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным.
На вопрос о том, возможен ли такой матч, Дэйли ответил: «Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России».
Декабрьский турнир с 1996 года был частью Евротура, однако в марте 2022-го сборная России была временно исключена из его участников.
В 1976-м на соревнования (тогда они назывались турниром на приз газеты «Известия») приезжал «Виннипег», заявленный как команда Канады.
