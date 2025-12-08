 Перейти к основному контенту
Спорт
0

В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России

Замглавы НХЛ Дэйли: не думаю, что какая-либо команда лиги поедет в Россию
Третьяк ранее заявил о желании увидеть иностранные команды на Кубке «Первого канала» в 2026 году. Замглавы НХЛ сказал, что из-за политической обстановки этого не случится
Билл Дэйли
Билл Дэйли (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил «Чемпионату», что команды лиги не поедут в Россию на декабрьский хоккейный турнир.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ранее на вопрос о планах на 80-летие отечественного хоккея в 2026 году сказал, что было бы здорово увидеть на Кубке «Первого канала» иностранные команды, например «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным.

На вопрос о том, возможен ли такой матч, Дэйли ответил: «Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России».

Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала»
Спорт
Александр Овечкин (справа)

Декабрьский турнир с 1996 года был частью Евротура, однако в марте 2022-го сборная России была временно исключена из его участников.

В 1976-м на соревнования (тогда они назывались турниром на приз газеты «Известия») приезжал «Виннипег», заявленный как команда Канады.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Владислав Третьяк
