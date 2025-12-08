Путин поставил задачу, «чтобы ничего в тень не уходило» при повышении НДС

Путин заявил о важности удержания бизнеса от ухода в тень на фоне повышения НДС

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Необходимо, чтобы бизнес не уходил работать в тень после повышения НДС до 22%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, на заседании совета российский лидер призвал усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневой экономикой.

Путин подписал закон о повышении НДС до 22% 28 ноября. С января 2019 года НДС составлял 20%. При этом президент в ноябре подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС.

С соответствующей инициативой в конце сентября выступил Минфин. Госдума одобрила ее 20 ноября в составе бюджетного пакета. В законопроекте говорилось, что повышение НДС позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м.