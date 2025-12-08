 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Путин поставил задачу, «чтобы ничего в тень не уходило» при повышении НДС

Путин заявил о важности удержания бизнеса от ухода в тень на фоне повышения НДС
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Необходимо, чтобы бизнес не уходил работать в тень после повышения НДС до 22%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, на заседании совета российский лидер призвал усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневой экономикой.

Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
Экономика
Владимир Путин

Путин подписал закон о повышении НДС до 22% 28 ноября. С января 2019 года НДС составлял 20%. При этом президент в ноябре подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС.

С соответствующей инициативой в конце сентября выступил Минфин. Госдума одобрила ее 20 ноября в составе бюджетного пакета. В законопроекте говорилось, что повышение НДС позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
НДС теневая экономика Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Силуанов заявил, что последствия повышения НДС «мы не заметим»
Экономика
Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
Политика
Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:56
Путин призвал избавиться от «ненужных никому отчетов» и бумаг Политика, 18:14
Upside Development расширила портфель коммерческой недвижимости Пресс-релиз, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года Спорт, 18:07
У волейболиста «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание Спорт, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Аналитики назвали локомотив роста цен на жилье в столичном регионе Недвижимость, 17:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами Политика, 17:54
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака Политика, 17:48
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения Общество, 17:46
Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным Экономика, 17:45
Мерц усомнился в части пунктов мирного плана США Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42