Путин назвал недостаточными меры по улучшению демографии

По словам Путина, влияние на ситуацию оказывают и общемировые тенденции, и внешние вызовы. Он подчеркнул, что все национальные проекты должны влиять на решение демографических проблем в стране

Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Президент России Владимир Путин счел недостаточными меры по улучшению демографической ситуации в стране в связи с продолжающимся снижением уровня рождаемости. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что влияние на ситуацию оказывают и общемировые тенденции, и внешние вызовы.

Перечисляя уже принятые меры, Путин напомнил, что правительство утвердило долгосрочную стратегию действия для повышения уровня рождаемости и запустило новый национальный проект «Семья».

«Семья» — национальный проект России, который стартовал с 1 января 2025 года и будет реализован до 2030 года. В рамках проекта предоставляется финансовая поддержка семьям с детьми, возможность совмещать материнство с другими сферами жизни, организуется развитие культурной инфраструктуры и забота о пожилых.

Кроме этого, были запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейная выплата, которую с 2026 года будут получать семьи с невысокими доходами, где двое и более детей.

«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться», — сказал президент.

Как подчеркнул Путин, все национальные проекты должны влиять на решение демографических проблем в стране.

В конце января 2025 года первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких уровней.

Число заявлений о рождении детей с начала 2025 года составило 1 079 840, следует из данных, размещенных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС». Подсчеты представлены на 8 декабря. Согласно информации реестра, средний возраст матери составляет 29,9 года, а отца — 29,8.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России в сентябре 2025 года составил 1,382 ребенка на женщину.