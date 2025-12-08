Путин назвал недостаточными меры по улучшению демографии
Президент России Владимир Путин счел недостаточными меры по улучшению демографической ситуации в стране в связи с продолжающимся снижением уровня рождаемости. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что влияние на ситуацию оказывают и общемировые тенденции, и внешние вызовы.
Перечисляя уже принятые меры, Путин напомнил, что правительство утвердило долгосрочную стратегию действия для повышения уровня рождаемости и запустило новый национальный проект «Семья».
«Семья» — национальный проект России, который стартовал с 1 января 2025 года и будет реализован до 2030 года. В рамках проекта предоставляется финансовая поддержка семьям с детьми, возможность совмещать материнство с другими сферами жизни, организуется развитие культурной инфраструктуры и забота о пожилых.
Кроме этого, были запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейная выплата, которую с 2026 года будут получать семьи с невысокими доходами, где двое и более детей.
«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться», — сказал президент.
Как подчеркнул Путин, все национальные проекты должны влиять на решение демографических проблем в стране.
В конце января 2025 года первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких уровней.
Число заявлений о рождении детей с начала 2025 года составило 1 079 840, следует из данных, размещенных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС». Подсчеты представлены на 8 декабря. Согласно информации реестра, средний возраст матери составляет 29,9 года, а отца — 29,8.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России в сентябре 2025 года составил 1,382 ребенка на женщину.
