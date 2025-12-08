 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин поручил поддержать отцовство в России

Семья должна основываться на участии в воспитании детей обоих родителей, поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого «вовлеченного, ответственного отцовства», заявил Путин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наряду с поддержкой материнства в России необходимо предусмотреть меры поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье», — объяснил глава государства.

Путин отметил, что такая семейная роль мужчины — «в традициях практически всех народов нашей страны». «Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей», — добавил президент.

Обращаясь к участникам заседания, Путин подчеркнул, что рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни россиян — ключевые направления для работы властей. Однако мер по улучшению демографической ситуации в России недостаточно. Он поручил подготовить комплексные решения, которые позволят изменить сложившуюся негативную демографическую тенденцию.

«Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики», — сказал он.

Правительство утвердило план роста рождаемости и укрепления суверенитета
Экономика
Фото:Марина Круглякова / ТАСС

Согласно данным Росстата, естественного прироста населения в России не наблюдается с 2017 года. Максимальное число родившихся, начиная с 2000-го, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683. В 2024 году в России родилось 1,222 млн детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году. В Минздраве объясняли такие показатели сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой.

В январе правительство утвердило Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В документе говорится, что в силу «объективных демографических трендов» в ближайшие несколько лет население страны будет сокращаться. Переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости власти рассчитывают за счет различных мер социальной и демографической политики, среди которых: материнский капитал, налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми, социальный контракт, увеличение доступности жилья посредством семейной ипотеки и расселение не пригодного для проживания фонда.

В июле в Госдуме предложили предоставить отцам новорожденных право на двухнедельный оплачиваемый отпуск. Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, законопроект позволит создать прочную связи между отцом и новорожденным, а в России благодаря поправкам может укрепиться культура ответственного отцовства.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Владимир Путин отцовство материнство демография
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
