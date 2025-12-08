Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
Президент Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России.
План структурных изменений, рассчитанный до 2030 года, в частности, предусматривает «создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью», рост потребления товаров российского производства, пояснил он.
«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал Путин.
По его словам, экономический рост должен быть «всеобъемлющим» и охватывать все российские регионы.
Еще одной задачей он назвал необходимость «обеления» российской экономики.
«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали», — считает Путин.
Путин в конце ноября подписал закон о внесении в Налоговый кодекс поправок, предусматривающих повышение НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка 10% будет сохранена для социально значимых товаров — в частности, продуктов питания, лекарств и детских товаров.
Законом также устанавливается мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в грядущем году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет, в частности, о поэтапном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшен до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с текущим годом.
Президент рассчитывает, что повышение НДС будет временным. «И когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — заявил глава государства.
Президент также призвал «кардинально сократить нелегальную занятость» и усилить контроль за обращением наличных денег, отметив, что «нужно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».
«Предприниматели и компании, которые порядочно и добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — считает он.
На прошлой неделе правительство утвердило перечень мероприятий к плану структурных изменений в российской экономике на ближайшие пять лет. Документ охватывает ключевые сферы, включая занятость, потребление, инвестиции и оборону. Вице-премьер Александр Новак называл целью помочь экономике развиваться устойчиво — с умеренной инфляцией и низкой безработицей.
