Экономика
Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России

Речь, в частности, идет о создании современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и росте потребления товаров российского производства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России.

План структурных изменений, рассчитанный до 2030 года, в частности, предусматривает «создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью», рост потребления товаров российского производства, пояснил он.

«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал Путин.

По его словам, экономический рост должен быть «всеобъемлющим» и охватывать все российские регионы.

Путин заявил о риске неисполнения семи из 121 цели развития России
Политика
Владимир Путин

Еще одной задачей он назвал необходимость «обеления» российской экономики.

Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
Video

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали», — считает Путин.

Путин в конце ноября подписал закон о внесении в Налоговый кодекс поправок, предусматривающих повышение НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка 10% будет сохранена для социально значимых товаров — в частности, продуктов питания, лекарств и детских товаров.

Законом также устанавливается мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в грядущем году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет, в частности, о поэтапном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшен до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с текущим годом.

Президент рассчитывает, что повышение НДС будет временным. «И когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — заявил глава государства.

Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России

Президент также призвал «кардинально сократить нелегальную занятость» и усилить контроль за обращением наличных денег, отметив, что «нужно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Предприниматели и компании, которые порядочно и добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — считает он.

Правительство разработает план по обелению экономики
Фото:Василий Федосенко / ТАСС

На прошлой неделе правительство утвердило перечень мероприятий к плану структурных изменений в российской экономике на ближайшие пять лет. Документ охватывает ключевые сферы, включая занятость, потребление, инвестиции и оборону. Вице-премьер Александр Новак называл целью помочь экономике развиваться устойчиво — с умеренной инфляцией и низкой безработицей.

Елена Чернышова
Владимир Путин экономика России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Путин назвал недостаточными меры по улучшению демографии
Общество
Путин поручил поддержать отцовство в России
Политика
Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным
Экономика
