Москвичам рассказали, когда ждать ближайшего снегопада

Фото: Андрей Любимов / РБК

К вечеру 9 декабря в Москве ожидается снег, который продолжится в ночь на 10 декабря. При этом снегопад начнется параллельно с подходом теплого атмосферного фронта. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сначала снег будет мокрым, потом, по словам синоптика, станет обычным для этого времени года. Метеоролог также не исключила формирования снежного покрова в Москве утром 10 декабря.

«Если его [снежного покрова] выпадет 1–2 см, а потом будет теплая погода <...>, то этот снег полежит недолго, а где он задержится и на какое-то время, сказать сложно. Но то, что у нас снег будет 10-го числа утром, это, как говорится, уже не вызывает сомнения», — отметила Позднякова.

Специалист добавила, что теплая погода ожидается 11 и 12 декабря.

Ранее Позднякова сообщила, что снег в Москве стоит ожидать в канун Нового года. По ее словам, в первую неделю декабря среднемесячная температура воздуха в столица была положительная и без осадков, что не считается редкостью.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал начало метеорологической зимы в Центральной России 13 декабря. А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к середине текущей недели снег покроет 92% территории России.