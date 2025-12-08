 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичам рассказали, когда ждать ближайшего снегопада

Синоптик Позднякова: снегопад в Москве начнется вечером 9 декабря
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

К вечеру 9 декабря в Москве ожидается снег, который продолжится в ночь на 10 декабря. При этом снегопад начнется параллельно с подходом теплого атмосферного фронта. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сначала снег будет мокрым, потом, по словам синоптика, станет обычным для этого времени года. Метеоролог также не исключила формирования снежного покрова в Москве утром 10 декабря.

«Если его [снежного покрова] выпадет 1–2 см, а потом будет теплая погода <...>, то этот снег полежит недолго, а где он задержится и на какое-то время, сказать сложно. Но то, что у нас снег будет 10-го числа утром, это, как говорится, уже не вызывает сомнения», — отметила Позднякова.

Синоптики сообщили, когда в Москве стоит ждать появления снега
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Специалист добавила, что теплая погода ожидается 11 и 12 декабря.

Ранее Позднякова сообщила, что снег в Москве стоит ожидать в канун Нового года. По ее словам, в первую неделю декабря среднемесячная температура воздуха в столица была положительная и без осадков, что не считается редкостью.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал начало метеорологической зимы в Центральной России 13 декабря. А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к середине текущей недели снег покроет 92% территории России.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
снег снежный покров Москва
Материалы по теме
Синоптики сообщили, когда в Москве стоит ждать появления снега
Общество
Синоптик рассказал, что на следующей неделе снег покроет 92% России
Общество
Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:56
Путин призвал избавиться от «ненужных никому отчетов» и бумаг Политика, 18:14
Upside Development расширила портфель коммерческой недвижимости Пресс-релиз, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года Спорт, 18:07
У волейболиста «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание Спорт, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Аналитики назвали локомотив роста цен на жилье в столичном регионе Недвижимость, 17:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами Политика, 17:54
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака Политика, 17:48
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения Общество, 17:46
Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным Экономика, 17:45
Мерц усомнился в части пунктов мирного плана США Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42