Расставили точки благодаря i

Британский медиабизнес семьи Лебедевых принес прибыль

Издательский бизнес в Британии впервые принес банкиру Александру Лебедеву и его сыну Евгению чистую прибыль — сказалась продажа за £24 млн газеты i, созданной еще в 2010 году на базе The Independent

Александр Лебедев (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

За финансовый год, закончившийся 2 октября 2016 года, чистая прибыль лондонской компании Lebedev Holdings Ltd, управляющей медиабизнесом семьи Лебедевых в Великобритании, составила почти £1,9 млн при выручке £103,3 млн. Это следует из ее последнего доступного финансового отчета, с которым ознакомился РБК. Прибыль зафиксирована впервые за все годы существования Lebedev Holdings Ltd. В предыдущем финансовом году, закончившемся 27 сентября 2015-го, чистый убыток компании равнялся почти £12 млн при выручке £127,4 млн.

Чем владеет семья Лебедевых в Британии

Lebedev Holdings Ltd была зарегистрирована в декабре 2008-го в преддверии покупки Александром Лебедевым убыточной газеты Evening Standard. В январе 2009-го основной владелец Национальной резервной корпорации (последний раз Forbes включил Лебедева в свой рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» в 2015 году с состоянием $400 млн) заплатил за 75,1% издания £8,3 млн.

В мае 2010-го Lebedev Holdings Ltd стала владельцем еще одной британской газеты — The Independent. Это издание обошлось Лебедеву в символический £1. Мало того, прежний владелец обязался перечислить новому собственнику в первый год £9,2 млн, чтобы поддержать бизнес в переходный период.

Наконец, Lebedev Holdings Ltd является основным владельцем небольшого городского телеканала London Live. Лицензию он получил в начале 2013-го, вещание начал весной 2014-го. В прошлом году ежемесячная аудитория London Live достигала, по данным самой компании, 2,5 млн зрителей.

Весь бизнес оформлен на Евгения Лебедева. В материалах компании он фигурирует не только как директор Lebedev Holdings Ltd, но и как ее единственный владелец. Лебедев-старший до ноября 2016-го входил в совет директоров компании.

Александр Лебедев не ответил на вопросы РБК. С Евгением Лебедевым связаться не удалось.

Бесплатно выгоднее

После приобретения Лебедевы реформировали доставшиеся им издания.

Распространявшаяся, как это следует из названия, по вечерам газета Evening Standard традиционно зарабатывала в том числе и на продаже тиража: номер стоил 50 пенсов в розницу. В октябре 2009-го новые владельцы отказались от этой модели — газета стала бесплатной.

В 2016-м заявленный тираж Evening Standard равнялся 900 тыс. экземпляров. Сейчас помимо самой газеты по средам выходит также бесплатное приложение Homes & Property, по четвергам — таблоид ES Magazine.

Ставка исключительно на рекламную модель и постоянный контроль над издержками дали свой результат уже в 2012 году. Тогда впервые с 2001 года Evening Standard стала операционно прибыльным изданием. Таким же был результат и все последующие годы. В частности, в 2016 финансовом году, как свидетельствует отчетность отдельно взятой компании Evening Standard Ltd, на которую оформлен бизнес только этой газеты, ее операционная прибыль составила почти £2,2 млн при выручке £71,2 млн. Но из-за высокой долговой нагрузки Evening Standard по-прежнему показывает чистый убыток — £3,3 млн в 2016 финансовом году.

Актив на продажу

Преобразования затронули и The Independent. Если в Evening Standard бумажные и интернет-версии развиваются вместе внутри одной компании, то все интернет-проекты, связанные с The Independent, еще осенью 2010-го были переведены на отдельную, формально никак не связанную с Lebedev Holdings Ltd компанию. Впрочем, ее основным владельцем является также Евгений Лебедев. Сама газета The Independent и ее воскресное приложение тогда же были оформлены на «дочку» Lebedev Holdings Ltd — Independent Print Ltd.

Александр Лебедев (Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images)

Осенью 2010 года внутри Independent Print Ltd был запущен еще один бумажный проект — газета i. Это, подобно The Independent, платное издание, но стоимость одного номера невелика, всего 20 пенсов. Новое бумажное издание спустя несколько лет и позволило всей Lebedev Holdings Ltd впервые зафиксировать чистую прибыль, когда весной 2016-го i было продано стороннему инвестору — Johnston Press. £24 млн, вырученные от сделки, превысили все расходы, позволив холдингу показать £1,9 млн чистой прибыли.

Что осталось

Лебедевы также отказались от выпуска The Independent на бумаге. Фактически отвечающая за это подразделение Independent Print Ltd прекратила свою деятельность. И теперь на балансе Lebedev Holdings Ltd остались лишь относительно успешная газета Evening Standard и пока операционно убыточный телеканал London Live. Эти активы, без учета бизнеса The Independent, в 2016 финансовом году показали £0,6 млн операционной прибыли и £7,4 млн чистого убытка при выручке £77,4 млн. Общие обязательства Lebedev Holdings Ltd на 2 октября 2016-го достигали £118 млн.

При этом Евгению Лебедеву, как уже упоминалось, подконтролен еще один связанный с медиа бизнес — та самая компания, которая с осени 2010-го управляет сайтами independent.co.uk и indy100.com, а также мобильным приложением, которое стало доступно всем прежним подписчикам The Independent. Это, как свидетельствует отчетность уже этой компании, гораздо более успешный проект. В 2016 финансовом году его выручка достигла £14,3 млн, операционная прибыль — £1,7 млн, чистая прибыль — £1,3 млн. Обязательства компании на 2 октября 2016 года были невелики — менее £0,5 млн.