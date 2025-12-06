 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Bloomberg узнал о попытках Индии сохранить импорт российской нефти

Война санкций
Санкции США снизили, но не остановили импорт российской нефти в Индию, узнал Bloomberg. Аналитики считают сокращение поставок временным явлением. Ситуация будет зависеть от появления новых обходных маршрутов поставок и посредников
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Торговля нефтью между Россией и Индией сокращается, но не прекращается, несмотря на «карательные» пошлины и санкции США, пишет Bloomberg. В ближайшие месяцы индийский импорт будет зависеть от появления обходных маршрутов поставок и скидок на нефть.

В отчетах индийских портов уже фигурируют новые поставщики нефти — Eastimplex Stream FZE, Grewale Hub FZE, Tyndale Solutions FZE, говорится в статье. «НПЗ могут постепенно перейти к компаниям, не находящимся под санкциями, использовать теневых перевозчиков и перевалку с судна на судно, чтобы сбалансировать геополитические и экономические интересы», — считает аналитик Nomura Бинет Банка.

Аналитик Kpler Сумит Ритолия ожидает, что в декабре показатель удержится на уровне 1–1,2 млн баррелей, отражая заранее забронированные партии. Хотя кабинет премьера Индии Нарендры Моди не давал официальных рекомендаций по российской нефти, государственные НПЗ сократили закупки, перейдя на более дорогую ближневосточную нефть. Индия также увеличила импорт из США, стремясь сохранить расположение президента Дональда Трампа, и изучает поставки из Гайаны и Бразилии.

«Ценовые ножницы»: что ждет российских нефтяников в 2026 году
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

При этом с начала следующего года объемы индийского импорта российского топлива могут достигнуть почти четырехлетнего минимума, сказано в публикации. В июне Индия закупала почти рекордные 2,1 млн баррелей в сутки — около 45% от всего импорта, однако уже в январе поставки из России, по данным участников закупок, могут снизиться до 600 тыс. баррелей в сутки, что станет самым низким уровнем с начала 2022 года. Тем не менее даже этот минимум остается выше значений импорта до начала военной операции, пишет агентство.

Трейдеры и нефтепереработчики считают, что падение может оказаться временным: рынок заполняется несанкционированными поставщиками и новыми посредниками. Переговоры о торговом соглашении с США не продвигаются, снижая для Нью-Дели стимулы «строго следовать линии Вашингтона». Президент Дональд Трамп заявлял, что снизит пошлины для Индии «в какой-то момент», но сроки остаются неопределенными.

Импорт нефти из России в Индию впервые превысил поставки Эр-Рияда и Ирака
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В конце августа США ввели для Индии 25-процентную пошлину в связи с закупками ею российской нефти, что довело общую пошлину до 50%. В октябре Трамп заявил, что Моди обещал прекратить закупки российской нефти. Индийские власти подчеркивали, что будут действовать в интересах своих потребителей и обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

20 ноября, после объявления США о санкциях против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, Индия начала сокращать закупки российской нефти. По данным The New York Times, в ноябре поставки упали на 66%, переработчики проявили большую осторожность, чтобы избежать штрафов. В частности, индийский конгломерат Reliance Industries, крупнейший покупатель российской нефти, объявил о полном прекращении импорта сырья из России.

Однако уже к концу месяца Bloomberg узнал, что индийские компании частично могут снова вернуться к российской нефти из-за дисконта в $7 за баррель. Это рекордно низкая цена за последние годы, оживляющая интерес к закупкам у неподсанкционных поставщиков.

В Кремле неоднократно осуждали западные санкции и отмечали, что российская экономика выработала к ним иммунитет и продолжает функционировать. Президент России Владимир Путин заявил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб в размере $9–10 млрд.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Индия Россия нефть
