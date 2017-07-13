Полис замедленного действия

ЦБ придумал способ бороться с мошенничеством при оформлении ОСАГО

ЦБ предлагает отсрочить начало действия электронного полиса ОСАГО на 72 часа от момента покупки. По оценкам страховщиков, эта мера позволит снизить мошенничество со стороны автовладельцев и снизить убыточность ОСАГО

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк России предлагает ввести норму, согласно которой действие электронного полиса ОСАГО начинается через 72 часа с момента его оформления на сайте страховой компании. Проект указания ЦБ, содержащего соответствующие поправки в нынешние правила, опубликован для публичного обсуждения на сайте регулятора.

Это нужно для предотвращения самых очевидных случаев злоупотребления правом со стороны водителей, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на Международной конференции по страхованию. «Самый простой пример — когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО. Если это достаточно быстро делается и у него полис на руках, потом он через 15–30 минут заявляет о ДТП. Нам бы хотелось такого рода случаи предотвратить, сделать «период охлаждения», но в другую сторону — три-пять дней, но не больше», — цитирует Чистюхина ТАСС.

Плюсы и минусы

По мнению страховщиков, это необходимая мера, которая позволит в некоторой степени пресечь случаи явного мошенничества. Как отмечает заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, в случае с ОСАГО любая возможность на законодательном уровне закрыть малейшую лазейку злоупотребления возможностями дистанционного оформления полиса со стороны автовладельцев — это положительный момент. «Франшиза или период охлаждения, когда полис начинает действовать не сразу, принята во многих видах страхования, включая добровольное медицинское страхование и каско. Поэтому внимание регулятора к тому, как должно быть поставлено делопроизводство и осуществляться продажа электронных полисов ОСАГО, положительный сигнал для рынка в целом», — добавляет Иванов.

Руководитель прямых продаж компании «Реймерс Иншуранс» Виталий Савельев отмечает, что временная франшиза, которой страховая компания может себя обезопасить, применяется во многих странах. «Эта норма может быть не очень удобна в момент покупки автомобиля, когда владелец хочет сразу приобрести полис ОСАГО и поставить его на учет. Однако в целом в отсрочке начала действия электронного полиса ОСАГО я не вижу нарушений прав автомобилистов. Озвученная регулятором инициатива — это разумный шаг в построении цивилизованного рынка», — поясняет собеседник.

По словам страховщиков, достаточно часто автомобилисты обращают внимание на то, что у них закончился полис ОСАГО в момент, когда их остановил сотрудник ГИБДД или уже произошло страховое событие. После этого автовладельцы пытаются моментально оформлять е-ОСАГО с целью получения страхового возмещения. В этой связи, по мнению Виталия Савельева, отсрочка в 72 часа существенно сократит количество таких обращений и, как следствие, убыточность обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. «Полагаю, что в дальнейшем такая мера как минимум приведет к остановке увеличения цены полиса ОСАГО, которая тем выше, чем больше рисков для страховщика», — прогнозирует он.

Вместе с тем полностью обращения за выплатой страховки, когда полис был куплен уже после ДТП, эта мера не отсечет, указывает руководитель проектов Европейской юридической службы Александр Куликов. В пример он приводит случаи ​откровенного мошенничества, когда второй участник ДТП по какой-то причине скрывается с места или его вовсе нет, а собственник автомобиля, в свою очередь, покупает электронный страховой полис и обращается в страховую компанию только спустя какое-то время. От этих схем поправки не избавят, констатирует он.

Печальная статистика

Как бы там ни было, в сегменте ОСАГО хороши любые меры, снижающие риски мошенничества. ОСАГО уже давно убыточно для страховщиков в большинстве регионов, что и определяет постоянное повышение цен. Как ранее сообщал РБК, по оценкам КПМГ, прогнозируемый средний коэффициент убыточности по ОСАГО в 2017 году достигнет 84%, в то время как в 2014 году он составлял 79%.

Мошенничество ситуацию только усугубляет. По ранее озвученным прогнозам Российского союза автостраховщиков (РСА), ущерб страховых компаний от мошенничества в ОСАГО по всем направлениям в 2016 году мог достичь примерно 40 млрд руб. Окончательной статистики за 2016 год нет. «Доля мошеннических выплат в ОСАГО от всех страховых выплат достигает четверти (25%) с учетом прогноза по выплатам в ОСАГО по итогам 2016 года на уровне 150–160 млрд руб.», — говорил тогда глава РСА Игорь Юргенс. По данным insur-portal.ru, около 40% мошенничеств с ОСАГО — оформление полиса уже после наступления страхового события.

Впрочем, комментируя РБК инициативу ЦБ, Игорь Юргенс говорит, что официальной статистики, которая бы отражала количество случаев мошенничества с оформлением электронных полисов ОСАГО после наступления страхового события, в настоящий момент в РСА нет, но работа по сбору таких данных ведется.

Однако он признает, что «случаи, когда после наступления страхового события автовладелец оформляет электронный полис ОСАГО и обращается в страховую компанию за возмещением, действительно участились. По его мнению, решение регулятора об отсрочке действия e-ОСАГО на 72 часа выглядит разумным с учетом тех IT-систем, которые установлены в страховых компаниях, и размеров территории нашей страны. Перестраховка в отношении именно электронных полисов ОСАГО вполне оправданна, считает Юргенс, «так как они оформляются без осмотра автомобиля страховщиком».

Однако от всего мошенничества никогда не защититься, резюмирует президент РСА. ​