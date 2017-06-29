Сенат изучил экзистенциальную угрозу

Возможное вмешательство России в выборы в США и Европе назвали «преступлением века»

В cенате США прошли слушания о возможном вмешательстве России в европейские выборы. Москва активно влияет на кампании через СМИ и агентов влияния, заявили участники. Слушания могут ускорить принятие новых санкций, указывает эксперт

Николас Бернс, Дженис Сартс и Веско Гарцевич (слева направо) (Фото: J. Scott Applewhite / АР)

28 июня в сенатском комитете по разведке конгресса США прошли слушания о возможном вмешательстве​ России в европейские выборы. В нем приняли участие бывший посол США в НАТО Николас Бернс, директор Центра стратегической коммуникации НАТО Дженис Сартс, бывший посол Черногории в НАТО Веско Гарцевич и немецкий аналитик Констанция Штельценмюллер, старший научный сотрудник Брукингского института.

Проводивший слушания вице-председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Россия неоднократно пыталась вмешиваться во внутренние дела США и Евросоюза, используя государственные пропагандистские СМИ (он назвал Sputnik и RT), «фабрики троллей» и ботов, чтобы продвигать свою повестку. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп «проявил мало интереса» к попыткам Кремля вмешиваться в американские выборы и призвал участников слушаний извлечь уроки, чтобы отвечать на риски, исходящие от России. По его мнению, это особенно важно, чтобы не допустить подобного во время следующих выборов.

«Экзистенциальная угроза»

Нет никаких сомнений в том, что Россия систематически вмешивалась во внутренние дела западных демократий — США, Франции, Германии, Нидерландов и Черногории, заявил Бернс, который также был заместителем госсекретаря по политическим вопросам в администрации президента Джорджа Буша-младшего. ​При этом бывший дипломат назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для США и западного мира. Он призвал США и Европу тесно сотрудничать, чтобы выявлять попытки вмешательства со стороны России и своевременно предотвращать их, как это сделал французский президент Эмманюэль Макрон во время своей президентской кампании.

В то же время бывший дипломат упрекнул экс-президента Барака Обаму за то, что тот был в недостаточной степени «откровенен» с американцами: не сообщил им о реальных масштабах российской угрозы и не предпринял более решительные и своевременные меры по ее предотвращению. Европа и США должны «объединить усилия» и ввести более жесткие санкции по отношению к России, заявил Бернс. По его мнению, американские законодатели должны взять инициативу в свои руки, если нынешний президент США Дональд Трамп не проявляет достаточного интереса к внешним угрозам, ведет себя безответственно и «продолжает оспаривать неоспоримые факты» о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Пришло время для конгресса», — призвал Бернс конгрессменов объединиться и принять новый законопроект о санкциях против России и Ирана, чтобы «подтолкнуть американского президента к действию».

Вслед за Бернсом выступил его бывший коллега из Черногории Веско Гарцевич. Он рассказал о предпринятой попытке госпереворота в октябре прошлого года, ответственность за которую он возложил на Москву. ​По его словам, Кремль использует агентов влияния в оппозиционных кругах страны и организует масштабные информационные кампании, чтобы подорвать привлекательность европейского интеграционного проекта и НАТО. С ним во время слушаний согласился Дженис Сартс, который обратил внимание на то, что Москва оказывает информационную поддержку пророссийским кандидатам на выборах, собирает компромат против неблагожелательных кандидатов и публикует его, а также распространяет о них недостоверную информацию.

Сенатор-демократ Диана Файснтайн назвала вмешательство России в выборы США и Европы «преступлением века» и также призвала коллег ужесточить санкции против России, а также более активно проводить информационные кампании. ​

Фото: J. Scott Applewhite / АР Расширение на Европу

Во время слушаний среди участников не было разногласий в оценке действий России. На уточняющий вопрос председателя сенатского комитета по разведке Ричарда Бёра, причастен ли президент России к вмешательству в иностранные выборы, участники ответили положительно. Президент Владимир Путин и другие официальные лица последовательно отрицают причастность российского государства к организации хакерских атак или иных действий, направленных на вмешательство в выборные кампании в других странах.

До сих пор усилия американских сенаторов были сосредоточены на расследовании якобы имевшего место вмешательства Москвы в ход президентской кампании в США. Предполагаемое вмешательство России в выборы в Европе в таком формате они обсудили впервые, хотя к теме уже подступались. 30 марта сенатский комитет по разведке провел заседание по схожей тематике — «Активные мероприятия и кампания влияния России».

Тогда в открытых слушаниях участвовали эксперты Фонда Карнеги, Джорджтаунского университета и Института изучения внешней политики (FPRI).

Слушания в сенате отражают оправданную озабоченность уязвимостью политической системы США перед вмешательством через киберпространство, сказал РБК американский политолог Джек Голдстоун, профессор Университета Джорджа Мэнсона в Вирджинии. «Они [сенаторы] хотят понять, каким образом эти кибератаки осуществлялись, насколько они были успешными и каковы риски подобных инцидентов во время следующих выборов в США», — отметил он.

«Прошедшие слушания комитета по разведке сената США — явное стремление подбросить еще охапку дров в костер антироссийской кампании, не дав ему затухнуть», — сказал РБК Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). Следующие выборы в конгресс в Америке состоятся в ноябре 2018 года, и тема «российского вмешательства» к тому времени может сойти на нет, если ее не поддерживать новым «компроматом», рассуждает эксперт. «Инициаторы слушаний на этот раз берут на себя заботу и об иностранных государствах — от Германии до Черногории, хотя эти государства вроде к сенату за помощью пока не обращались», — отмечает Кортунов. В сенате такая «забота» о европейцах рассматривается как возможность укрепить атлантическую солидарность, по поводу которой при администрации Трампа у многих европейцев стали возникать сомнения и неуверенность, объясняет эксперт.

По мнению Кортунова, американские конгрессмены стремятся набрать дополнительные аргументы в пользу нового пакета санкций в отношении России и ускорить процесс его принятия в палате представителей.