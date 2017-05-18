Нефть выльют в космос

Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Доходы бюджета в 2017 году окажутся на 1,1 трлн руб. больше запланированных, а расходы благодаря этому можно увеличить на 315 млрд руб., следует из проекта поправок Минфина в закон о бюджете. Дефицит в таком случае составит 2,1% ВВП, а не 3,2%, как планировалось

Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет этого года: за счет более высоких цен на нефть государственные доходы составят 14,6 трлн руб., а не 13,5 трлн, как записано в действующем законе о бюджете, а федеральные расходы ведомство предлагает увеличить на 315 млрд руб., до 16,56 трлн. В таком случае дефицит бюджета по итогам 2017 года составит 2,1% от прогнозируемого ВВП — на 1,1 п.п., или 829 млрд руб., меньше запланированного.

Несмотря на меньший прогнозируемый дефицит бюджета (1,92 трлн руб. вместо 2,75 трлн), Минфин по-прежнему планирует в 2017 году чистые заимствования на рынке на сумму до 1,05 трлн руб. и использование средств Резервного фонда и ФНБ на общую сумму 1,7 трлн руб. (на 100 млрд меньше заложенных в текущем бюджете). Однако по итогам года Минфин аккумулирует на валютном счете федерального бюджета эквивалент 616 млрд руб. в рамках текущих операций по покупке валюты, следует из законопроекта и подтвердила РБК пресс-служба Минфина. Фактически это позволит сократить чистое использование резервов, поскольку, как объяснял ранее министр финансов Антон Силуанов, на объем накопленных валютных остатков по итогам года будет пополнен Резервный фонд.

На что увеличат расходы

Из предложенных 315 млрд руб. дополнительных расходов 129 млрд руб. — это увеличение в закрытой (секретной) части, следует из приложений к законопроекту. Например, предложено увеличить на 25 млрд руб., до 194 млрд руб., предельную сумму «отдельных субсидий юридическим лицам и отдельных межбюджетных трансфертов» регионам, предоставляемых в соответствии с секретным приложением.

В открытой части бюджета предлагается увеличить ассигнования на 185,7 млрд руб., в том числе дополнительно выделить 51,7 млрд руб. по разделу «Национальная экономика», включая 9,4 млрд руб. на программу освоения космоса и 9,7 млрд на дорожное хозяйство (дорожные фонды). Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» получит дополнительно 25 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. пойдет на систему исполнения наказаний, 6,5 млрд — органам внутренних дел.

Оценка Минфина по увеличению госдоходов (плюс 1,14 трлн руб.) выглядит адекватно, считает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. В действующем бюджете заложена цена нефти Urals $40/барр., а за первые четыре месяца года средняя цена составила $51,8/барр. (на 30% больше). С точки зрения бюджетного планирования правильнее было бы направить допдоходы на сокращение дефицита, не увеличивая расходы; создать запас прочности на будущее на случай изменения цен на нефть, рассуждает Суслина. Увеличение расходов на 315 млрд руб., судя по всему, результат компромиссного решения. Увеличивать скрытые расходы (под которыми, как правило, подразумеваются военные и околовоенные статьи) точно было не обязательно, но та версия поправок, которая предложена, не самый худший вариант, говорит она. Это лишь первая редакция поправок, по ходу бюджетного процесса могут быть внесены дополнительные изменения.

40 млрд на «непрограммные мероприятия»

В разделе «Социальная политика» предлагается добавить к уже запланированным ассигнованиям 12,2 млрд руб., большинство из которых (11,3 млрд руб.) пойдет на пенсии военнослужащим, силовикам и их семьям. Социальные расходы в более широком смысле (социальная политика, образование, здравоохранение, культура, спорт) на 2017 год предлагается увеличить только на 19 млрд руб. относительно уровня действующего закона о бюджете.

Сразу 40 млрд руб. предлагается выделить по статье «Иные непрограммные мероприятия» бюджетного подраздела «Международные отношения и международное сотрудничество» — сверх 7 млрд руб., уже заложенных по этой статье. Ведомством-распорядителем этих 40 млрд руб. сам Минфин и будет, следует из поправок. О каких «непрограммных мероприятиях» идет речь, в опубликованных материалах Минфина не говорится, его пресс-служба не ответила на вопрос. Представитель МИДа также не ответил. По подразделу «Международные отношения», помимо прочего, подлежат отражению расходы на оказание экономической и гуманитарной помощи другим государствам, включая расходы на доставку грузов гуманитарного характера и эвакуацию российских граждан, следует из бюджетной классификации.

Из проекта поправок следует, что правительство хочет дать возможность регионам, которые в 2015 и 2016 годах проводили международные спортивные соревнования по олимпийским видам спорта и потратили на это собственные деньги, реструктурировать задолженность по бюджетным кредитам в пределах расходов на подготовку таких соревнований. Выплаты по реструктурированным кредитам предлагается перенести на период с 2027 по 2036 год.

Кроме того, правительство может направить в уставный капитал РЖД дополнительные средства в размере до 9,4 млрд руб., если бюджет Москвы предоставит федеральному бюджету субсидию соответствующего размера на строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграцию Савеловского направления МЖД и Московского центрального кольца.

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